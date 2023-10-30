¡Baila mi corazón! Belanova regresará a los escenarios, esta es la fecha

¡Atención todos! La banda mexicana querida por millones, Belanova, regresará a los escenarios para marzo de 2024. Cabe destacar que el retorno del grupo había sido esperado por miles de fanáticos en varios países y, a pesar de que los integrantes no lo anunciaron formalmente, su nombre se puede ver en un cartel de festival, descubre cuándo será.

¿Cuándo regresará Belanova a los escenarios?

Será el próximo 2 de marzo de 2024 cuando se lleve a cabo el festival "Bésame mucho" en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, Estados Unidos. Belanova forma parte de otras bandas mexicanas que harán cantar y bailar a miles de asistentes.

Otras bandas que se presentarán serán: Caifanes, Café Tacuba, Enanitos Verdes, Molotov, Haash e incluso contará con solistas como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Danna Paola.

AUXILIO BELANOVA OFICIALMENTE DE REGRESO A LOS ESCENARIOS DE MUJER!!!!!https://t.co/3kgKKPfD8z pic.twitter.com/vHyihmwNNr — destruction of the disgusting ugly hate (@edgarabato) October 30, 2023

¿Por qué se separó Belanova?

El grupo mexicano de electro synth pop, Belanova, creció velozmente con canciones como "Rosa Pastel" y "No me voy a morir", desde 2010; fue en 2018 cuando la banda formada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola lanzaron su último álbum de estudio.

Tras el estreno, la banda no había saco ninguna nueva canción y posteriormente hubo un momento de silencio, generando especulaciones de que la banda se había separado e incluso de manera definitiva.

Para 2019 estuvieron fuera de toda escena, haciendo más fuertes los rumores; sin embargo, la banda nunca aclaró esto, hasta que Edgar Huerta informó a través de sus redes sociales que solo se trataba de una pausa temporal.

Cabe destacar que, aunque muchos fans se llevaron la sorpresa de que el trío nacido en Guadalajara regresaría a los escenarios, esto ya había sido lanzado como un rumor, pues fue el pasado agosto cuando la vocalista Denisse Guerrero compartió su nuevo perfil de Instagram, e incluso compartió una fotografía.

La intérprete de "Niño" compartió tres fotografías con motivo de su cumpleaños número 43 con la frase: "Un año más para decir que la vida aún vale la pena, la existencia tiene sentido, nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera, lo mejor está por venir. Bendiciones”.