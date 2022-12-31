Cinco momentos clave del Papa Emérito Benedicto XVI

Joseph Aloisius Ratzinger, conocido por ser el Papa Emérito Benedicto XVI, murió la mañana de este sábado 31 de diciembre en el Vaticano. Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II al frente de la Santa Sede desde abril de 2005 a febrero de 2013; sin embargo, su breve papado estuvo marcado por diversos momentos clave, estos son algunos de ellos.

Además de renunciar al Pontificado, Benedicto XVI fue el hombre más longevo en convertirse en Papa, ya que fue elegido cuando tenía 89 años de edad.

Momentos clave del papado de Benedicto XVI

Visita a Turquía

Uno de los momentos clave del Papa Emérito fue su visita a la mezquita de Estambul, Turquía, en 2006.

La intención de la visita de Benedicto XVI fue para fortalecer la relación con la Iglesia ortodoxa y el Islam.

Después de Pablo VI y su predecesor Juan Pablo II, Benedicto XVI fue el tercer Papa en visitar Turquía.



Visita al campo de concentración de Auschwitz

En 2006, Benedicto XVI acudió al campo de exterminio nazi de Auschwitz, en donde se detuvo a horar en el cnocido “muro de la muerte”, durante su última etapa de viaje a Polonia.

La visita del Papa Benemérito llamó la atención por el origen de Ratzinger, quien fue miembro de las Juventudes Hitlerianas cuando era un niño.

Benedicto XVI guardó silencio e imploró por la reconciliación con Dios y con aquellos que sufren por el odio y la violencia fomentada por el odio.

"Sólo se puede guardar silencio, un silencio que es un grito hacia a Dios: ¿Por qué, Señor, permaneciste callado?, ¿cómo pudiste tolerar todo esto?", dijo Benedicto XVI durante su discurso.

Perdón a víctimas de abusos de sacerdotes

En 2008 y 2018, Benedicto XVI ofreció disculpas y pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte de curas católicos.

En 2008, el Papa Emérito habló en una reunión con obispos en Sydney sobre la vergüenza que causan los abusos de miembros de la iglesia.

Dos años después, Benedicto XVI volvió a reconocer la pedofilia institucionalizada en la Iglesia y escribió una carta enviada a los católicos e Irlanda en donde pedía perdón y reconocía estos delitos.



Apertura de cuenta de Twitter

En 2013, el entonces Papa Benedicto XVI abrió una cuenta de Twitter, Pontifex, con la intención de enviar el mensaje de la Iglesia Católica a través de esta red social.

El consultor de medios del Vaticano informó que el Papa respondería a los creyentes desde el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, en los idiomas de español, inglés y posteriormente se añadieron otras lenguas como el portugés, alemán, árabe, italiano, árabe y francés.



Renuncia inesperada

Otro de los momentos clave de Benedicto XVI fue su propia renuncia al papado, anunciada en febrero de 2013, argumentando que su edad no le permitía llevar a cabo su labor.

De acuerdo con medios eclesiásticos, en casi 600 años no había ocurrido algo similar. El entonces papa Benedicto XVI aseguró que tras dos semanas se separaría del cargo.