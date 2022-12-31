Murió Benedicto XVI: ¿Qué significa ser un Papa Emérito?

Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, murió la madrugada de este sábado 31 de diciembre, tras casi 10 años de haber renunciado a su cargo como líder de la Iglesia Católica, el primero en hacerlo en 600 años, por lo que se convirtió en Papa Emérito; pero, ¿qué significa ese término?

De acuerdo con el Vaticano, se le llama Papa Emérito al pontífice de la iglesia católica que renuncia a su cargo por voluntad propia, pero que seguirá conservando algunos beneficios en reconocimiento a sus méritos.

Según la tradición del Vaticano el Papa Emérito ya solo podrá utilizar una sotana blanca simple, mientras que su anillo como santo padre es destruido.

Benedicto XVI pasó a ser Papa Emérito en 2013 tras renunciar a su cargo como líder de la Iglesia, desde entonces vivió en un antiguo convento dentro de los jardines del Vaticano, con su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, y algunos otros ayudantes y personal médico.

#OremosJuntos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que en el silencio sigue rezando por la Iglesia. Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia, hasta el final. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 28, 2022

La renuncia de Benedicto XVI como Papa

Benedicto XVI anunció su intención de renunciar el 11 de febrero de 2013, sorprendiendo a una reunión de cardenales. Dijo que ya no tenía la fuerza física y mental para dirigir la Iglesia.

Renunció formalmente el 28 de febrero de ese año y se mudó temporalmente a la residencia papal de verano al sur de Roma mientras cardenales de todo el mundo llegaban a Roma para elegir a su sucesor.

Posteriormente se desató el escándalo donde acusaron al Papa Emértito Benedicto XVI de no actuar contra cuatro casos de abusos sexuales en su archidiócesis cuando era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. Benedicto XVI reconoció que hubo errores y pidió perdón

El Papa Emérito se mudó al monasterio Mater Ecclesiae en 2013, que durante años albergó a monjas de clausura que durante años albergó a monjas de clausura que llevaban una vida de tranquila contemplación y oración.Benedicto XVI murió en el monasterio tras varios días de permanecer delicado de salud.

