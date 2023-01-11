Hallan documentos clasificados en oficina que utilizó Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró sorprendido el martes por el hallazgo de 10 documentos clasificados en una oficina de un centro de estudios que él utilizó en el pasado y afirmó que tanto él como su equipo están cooperando plenamente en la investigación de lo sucedido.

Biden dijo a periodistas en una conferencia de prensa conjunta con los líderes de México y Canadá que se toma muy en serio los documentos clasificados. Dijo desconocer su contenido.

"Estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero concluya pronto", dijo Biden.

Biden se habría llevado los documentos clasificados, los cuales fueron entregados inmediatamente a Archivos Nacionales en cuanto fueron detectados. Sus abogados aseguraron que se los llevó accidentalmente y no se dio cuenta hasta ahora.

Supuestamente, los documentos clasificados contienen información de inteligencia sobre Ucrania, Irán y Reino Unido.

Los detractores de Biden aseguran que no fue un accidente y criticaron que se divulgara la información cuando estaba en México.

Biden: "The four years after being vice president, I was a professor at Penn."



For *two* years, the University of Pennsylvania paid Biden nearly $1 million, but he never taught a class. pic.twitter.com/gT50ML038Z — RNC Research (@RNCResearch) January 11, 2023

Similitudes con cateo a Trump

Biden se ha enfrentado a las críticas de los republicanos después de que su Departamento de Justicia iniciara en 2020 una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente republicano Donald Trump, luego de que cientos de archivos fueron descubiertos en un cateo a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Peró, los casos difieren en varios aspectos.

Los abogados de Biden descubrieron menos de una docena de registros clasificados dentro de la oficina en el centro de estudios e informaron a Archivos Nacionales de Estados Unidos de su descubrimiento, entregaron los materiales y dijeron que estaban cooperando con Archivos y el Departamento de Justicia.

En cambio, Trump guardó miles de documentos del Gobierno, algunos cientos de ellos clasificados como confidenciales, en su residencia de Florida durante más de un año después de abandonar la Casa Blanca y no los devolvió inmediatamente ni de buen grado a pesar de las numerosas peticiones de Archivos Nacionales.

Cuando finalmente entregó 15 cajas de documentos en enero de 2022, Archivos descubrió que más de 100 estaban clasificados. Posteriormente, remitió el asunto al Departamento de Justicia.