Biden, presionado por el fin del Título 42 en Estados Unidos

Legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, presionaron el domingo al presidente demócrata Joe Biden para que tome medidas para gestionar una esperada oleada de solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos cuando las restricciones de la era COVID, incluido el Título 42, finalicen esta semana.

Las ciudades fronterizas de Estados Unidos se están preparando para la ola de solicitantes de asilo y migrantes después de que un juez estadounidense en noviembre decidió anular el Título 42, una política promulgada del Gobierno del expresidente Donald Trump, que ha permitido a las autoridades de migración enviar rápidamente a los solicitantes de asilo de vuelta a México y otros países.

El Título 42 finalizará el 21 de diciembre, y miles de solicitantes de asilo han estado haciendo cola en la frontera entre Estados Unidos y México antes de la flexibilización de las restricciones.

Estado de emergencia

La ciudad fronteriza de El Paso, en el oeste de Texas, declaró el sábado el estado de emergencia, aludiendo a los cientos de migrantes que duermen en las calles a bajas temperaturas y a los miles que son detenidos cada día. A esto se suma la preocupación de que aumente el flujo de peticiones de asilo y migrantes en cuanto finalice el Título 42.

"Es una situación muy grave", declaró el representante republicano Tony Gonzales, de Texas, al programa "Face the Nation" de la cadena CBS. Gonzales instó a Biden a reactivar las políticas anteriores que trataban de acelerar la revisión del asilo y agilizar las deportaciones.

El representante demócrata Henry Cuellar, que también representa a Texas, instó a Biden a promulgar una política que obligue a las personas a solicitar asilo únicamente en los pasos fronterizos oficiales. "Y si no siguen esa vía, deben regresar", dijo Cuellar a "Face the Nation".