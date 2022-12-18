El Paso, Texas, declara estado de emergencia por oleada de migrantes

El alcalde de la ciudad fronteriza texana de El Paso declaró el sábado el estado de emergencia, aludiendo a los cientos de migrantes que duermen en las calles soportando bajas temperaturas y a los miles que son detenidos cada día.

El alcalde de El Paso, el demócrata Oscar Leeser, dijo que el estado de emergencia daría a las autoridades de la ciudad los recursos y la capacidad para albergar a los migrantes que han cruzado la frontera con México.

"Queremos asegurarnos de que la gente sea tratada con dignidad. Queremos asegurarnos de que todo el mundo está a salvo", dijo Leeser a los periodistas.

La medida se anuncia en un momento en el que El Paso, un bastión demócrata con un historial de acogida de migrantes, ha tenido que lidiar en los últimos meses con decenas de miles de indocumentados que cruzan la frontera con México.

Además, El Paso está preparando para un posible aumento de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era COVID, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.

El Paso Mayor Oscar Leeser is declaring a state of emergency over growing numbers of asylum seeker arrivals, frigid temperatures and Title 42 on the verge of dismissal. City officials expect to see 5,000 arrivals a day after Title 42 is lifted. pic.twitter.com/5QGMzS1gPL — Aaron J. Montes (@AaronJMontes) December 18, 2022

Aumento de migrantes en la frontera

Bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, que asumió el cargo en enero de 2021, se ha capturado a un número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, lo que ha alentado las críticas de los opositores republicanos partidarios de políticas más duras.

Los agentes fronterizos estadounidenses han encontrado un promedio de más de 2,400 migrantes al día en un tramo de 268 millas de la frontera conocido como el Sector, en El Paso durante la última semana, según cifras publicadas por la ciudad, un aumento de 40% en comparación con octubre.

Mientras las autoridades trasladan a los migrantes de El Paso a otras ciudades estadounidenses, los albergues locales superan su capacidad y los migrantes duermen en la calle con temperaturas bajo cero.

Ante el aumento de las llegadas de migrantes a finales de agosto, la ciudad puso en marcha un programa de transporte en autobús que envió a casi 14,000 migrantes a Nueva York y Chicago, alegando que muchos venezolanos llegaban sin patrocinadores estadounidenses que financiaran su viaje lejos de la frontera.

La ciudad interrumpió el programa en octubre cuando el Gobierno de Biden comenzó a expulsar a los venezolanos de vuelta a México en virtud del Título 42, pero podría reiniciarlo si se vuelve a permitir a los venezolanos cruzar a El Paso.