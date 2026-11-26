¿Cuándo empieza en México? El Black Friday es una oportunidad para aprovechar los descuentos tanto en tiendas físicas como en línea, pero antes de realizar cualquier compra es importante tomar precauciones. Para evitar fraudes, gastos inesperados o caer en ofertas engañosas, la Profeco comparte el dato clave que debes tener en cuenta antes de pagar.

¿Cuándo empieza el Black Friday en México este 2026?

El Black Friday en México dará inicio el viernes 27 de noviembre de 2026. Normalmente tiene una duración de 24 horas, pero tranquilo, puede que tus tiendas favoritas extiendan sus promociones durante todo el fin de semana.

Viernes 27 de noviembre: inicio oficial del Black Friday.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre: algunas tiendas mantendrán sus descuentos.

Lunes 30 de noviembre: Cyber Monday, enfocado en compras por internet.

🛍️ ¿Planeas comprar durante Black Friday o Cyber Monday? Antes de aprovechar las ofertas, haz un presupuesto, compara precios y verifica que las tiendas en línea sean seguras y confiables.



La Profeco recomienda revisar términos y condiciones, costos de envío, garantías y… pic.twitter.com/F9Fs96Z5Jf — Profeco (@Profeco) November 26, 2026

¿Cómo evitar fraudes durante el Black Friday en México?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que, antes de aprovechar las ofertas, debes realizar un presupuesto, comparar precios y verificar que las tiendas en línea sean seguras y confiables.

De acuerdo con la Profeco, accede solo a páginas electrónicas conocidas y con una buena reputación; además, puedes asegurarte de que la página sea confiable.

Revisa que el sitio tenga las letras “https” en la barra de estado, un candado y certificado vigente.

Antes de dejarte llevar por los descuentos del Black Friday 2026, recuerda comparar precios, verificar que los sitios de compra sean seguros y revisar las condiciones de cada promoción.

Seguir las recomendaciones de Profeco te ayudará a tomar decisiones informadas, proteger tu dinero y evitar fraudes durante esta temporada de ofertas.