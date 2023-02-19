Blinken promete 100 MDD más en ayuda por terremoto a Turquía y Siria

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió $100 millones de dóalres adicionales en ayuda humanitaria a Turquía después de recorrer la parte sureste del país afectada por el terremoto el domingo 19 de febrero.

Blinken llegó a Turquía para una visita oficial y discusiones sobre cómo Washington puede ayudar aún más a Ankara mientras lidia con las secuelas de un devastador terremoto que mató a más de 46,000 personas.

Después de llegar a la base aérea de Incirlik, Blinken realizó un recorrido en helicóptero por la zona afectada por el terremoto con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

Blinken luego visitó un centro de logística de ayuda y ayudó al personal militar a cargar la ayuda humanitaria.

Tuve la oportunidad de volar hoy para ver parte de la devastación y es muy difícil expresarlo con palabras Antony Blinken

"Hoy, puedo anunciar que traeremos otros $100 millones para ayudar a aquellos que lo necesitan tan desesperadamente", dijo Blinken a los periodistas.

Desde el terremoto, Estados Unidos envió un equipo de búsqueda y rescate a Turquía, junto con suministros médicos, maquinaria para romper concreto y financiamiento adicional de $85 millones en ayuda humanitaria que también cubre a Siria.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

Se espera que el costo económico del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sureste de Turquía y la vecina Siria el 6 de febrero, ascienda a miles de millones de dólares.

Blinken reconoció que ha habido serias barreras logísticas para llevar ayuda a Siria, pero se comprometió a intensificar los esfuerzos de ayuda independientemente de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen.

"Haremos todo lo que podamos, incluso asegurarnos, por ejemplo, de que no haya absolutamente ninguna duda de que cualquier sanción que exista contra Siria no afecte la provisión de asistencia humanitaria", dijo.

Blinken luego agradeció al personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por sus esfuerzos para ayudar a las víctimas del terremoto.

También encabezarán la agenda de Blinken durante su visita a Turquía las candidaturas estancadas de la OTAN de Suecia y Finlandia, que Turquía se ha negado hasta ahora a ratificar, diciendo que Estocolmo en particular ha albergado lo que llama miembros de grupos terroristas. Ankara ha indicado recientemente que solo aprobaría Finlandia.