OTAN invita formalmente a Suecia y a Finlandia a unirse

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) invitó formalmente a Suecia y Finlandia a sumarse como miembros de la alianza militar, que actualmente cuenta con 30 países.

"Hoy hemos decidido invitar a Finlandia y Suecia a convertirse en miembros de la OTAN", dijeron los líderes en su declaración durante la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, España.

La invitación para Suecia y Finlandia ocurrió después de que Turquía aceptó levantar el veto de adhesión para ambas naciones.

Los aliados de la OTAN informaron que el ingreso de Suecia y Finlandia podría tardar hasta un año, pero cuando la ratificación esté lista, ambos países estarán cubiertos por la cláusula de defensa colectiva, una de las más importantes de la organización.

"Nos aseguraremos de poder proteger a todos los aliados, incluidos Finlandia y Suecia", dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la alianza, con ello, los aliados van a aumentar su presencia de tropas en la región nórdica, realizando más ejercicios militares y patrullas navales en el Mar Báltico.

Los líderes aliados de la OTAN tomaron la decisión durante la cumbre de Madrid, donde también analizaron la situación de Rusia y Ucrania y acordaron tratar a Moscú como “amenaza significativa y directa para la seguridad de los aliados”.

|Reuters

Asimismo, acordaron el primer nuevo concepto estratégico de la OTAN -su documento maestro de planificación- en una década. Rusia, antes clasificada como socio estratégico, se identifica ahora como la principal amenaza de la organización.

El documento de planificación también citó por primera vez a China como un desafío, sentando las bases para que los 30 aliados planifiquen cómo hacer frente a la transformación de Pekín, que ha pasado de ser un socio comercial benigno a un competidor de rápido crecimiento, desde el Ártico hasta el ciberespacio.

OTAN acuerda seguir enviando ayuda a Ucrania

Asimismo, la OTAN acordó un paquete de apoyo a largo plazo para Ucrania, que incluye apoyo financiero y armas.

La alianza occidental también está de acuerdo en que los grandes aliados, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, pre asignen tropas, armas y equipos al Báltico e intensifiquen los ejercicios de entrenamiento.

La OTAN también pretende tener hasta 300 mil soldados listos para ser desplegados en caso de conflicto, como parte de una fuerza de respuesta ampliada de la OTAN.