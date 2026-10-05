Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 5 de octubre?

Este lunes 5 de octubre de 2026, consulta el estado que guardan las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones ante los bloqueos, accidentes y cierres que ocurren en dichas vías terrestres del país.

En Azteca Noticias te compartimos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, a fin de que conozcas las condiciones de las principales vialidades.