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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 5 de octubre?

¿Vas a salir a las carreteras de México hoy? Te informamos de las protestas y bloqueos que hay en las autiopitas de nuestro país este inicio de semana.

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Escrito por: César Contreras

Este lunes 5 de octubre de 2026, consulta el estado que guardan las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones ante los bloqueos, accidentes y cierres que ocurren en dichas vías terrestres del país.

En Azteca Noticias te compartimos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, a fin de que conozcas las condiciones de las principales vialidades.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 5 de octubre?

Reabren la México-Puebla

Tras atender un accidente en el kilómetro 107, la circulación en la autopista México-Puebla en dirección a Puebla ya quedó restablecida y opera de manera normal.

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