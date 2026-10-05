Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 5 de octubre?
¿Vas a salir a las carreteras de México hoy? Te informamos de las protestas y bloqueos que hay en las autiopitas de nuestro país este inicio de semana.
Este lunes 5 de octubre de 2026, consulta el estado que guardan las carreteras y autopistas de México para que puedas tomar previsiones ante los bloqueos, accidentes y cierres que ocurren en dichas vías terrestres del país.
En Azteca Noticias te compartimos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, a fin de que conozcas las condiciones de las principales vialidades.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 5 de octubre?
Reabren la México-Puebla
Tras atender un accidente en el kilómetro 107, la circulación en la autopista México-Puebla en dirección a Puebla ya quedó restablecida y opera de manera normal.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoPuebla, km 107, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) October 5, 2026