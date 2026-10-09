Notas
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¿Cómo están las carreteras hoy en México? Reporte de cierres por bloqueos y accidentes
Los accidentes y bloqueos complican el avance en las carreteras hoy 9 de octubre, a lo que se suman los problemas que dejan las lluvias en varios estados.
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Fuerte accidente de ambulancia acabó con la vida de Melissa Sofía, paramédica en Monterrey
Melissa Sofía Guel Martínez perdió la vida en un accidente cuando iba en una ambulancia. La joven era paramédica de San Nicolás, Monterrey.
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Carreteras cerradas hoy 8 de octubre: reportes de accidentes y bloqueos
¡Toma previsiones! Revisa con nosotros las condiciones de las autopistas y carreteras de México; evita bloqueos y accidentes en estas vías terrestres.
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¡Accidente en Autopista del Sol! Tráiler provoca fuerte choque cerca de caseta La Venta y afecta ambos sentidos
Accidente y caos vial en la Autopista del Sol: Tráiler habría perdido los frenos y chocado contra autos cerca de caseta La Venta; hay operativo de emergencia.
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El tren México-Querétaro: estación en Buenavista confirmada y fecha en que estará listo en 2027
Autoridades de la SICT detallaron las estaciones oficiales, los tiempos de traslado y la inversión histórica para el nuevo tren México-Querétaro.
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Carreteras cerradas hoy por bloqueos y accidentes viales: | ÚLTIMAS NOTICIAS
¡Toma precauciones! Revisa las condiciones de las carreteras y autopistas de México y evita bloqueos, cierres y manifestaciones en tu viaje.