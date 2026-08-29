Bloqueos y marchas CDMX para este sábado 29 de agosto 2026; alternativas viales EN VIVO
Caos en las calles de la CDMX este sábado 29 de agosto por marchas CDMX; calles cerradas y bloqueos este sábado. Sigue aquí alternativas viales en vivo.
¿Vas hacia el Centro de la ciudad? Consulta aquí cómo están las calles por marchas CDMX este sábado 29 de agosto de 2026 muy cercano al regreso a clases y con ello la recta final para la compra de útiles escolares en calles de la capital.
Bloqueos y marchas CDMX para este sábado 29 de agosto 2026; alternativas viales EN VIVO
Precaución en calles del centro
Y ok manen cuenta que habrá afectación vehicular alrededor del Teatro Metropolitano esta noche por evento. Usa Eje Central Lázaro Cardenas, Avenida Hidalgo o Eje 1 Poniente como alternativa vial.
#PrecauciónVial | Se prevé afectación vehicular en inmediaciones del Teatro Metropólitan, ubicado en calle Independencia núm. 90, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:00 horas. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Foa3rhy24x— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 29, 2026