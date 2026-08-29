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Bloqueos y marchas CDMX para este sábado 29 de agosto 2026; alternativas viales EN VIVO

Caos en las calles de la CDMX este sábado 29 de agosto por marchas CDMX; calles cerradas y bloqueos este sábado. Sigue aquí alternativas viales en vivo.

Bloqueos y marchas CDMX para este sábado 29 de agosto 2026; alternativas viales EN VIVO
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Escrito por: Ollinka Méndez

¿Vas hacia el Centro de la ciudad? Consulta aquí cómo están las calles por marchas CDMX este sábado 29 de agosto de 2026 muy cercano al regreso a clases y con ello la recta final para la compra de útiles escolares en calles de la capital.

Bloqueos y marchas CDMX para este sábado 29 de agosto 2026; alternativas viales EN VIVO

Precaución en calles del centro

Y ok manen cuenta que habrá afectación vehicular alrededor del Teatro Metropolitano esta noche por evento. Usa Eje Central Lázaro Cardenas, Avenida Hidalgo o Eje 1 Poniente como alternativa vial.

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