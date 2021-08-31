Boda de altura en Bolivia, se dan “el sí" a 6,439 metros

Boda de altura en Bolivia, ocurrió en lo más alto del nevado de Illimani conocido también como "las nieves eternas" es un verdadero monstruo con sus rocas, hielo y longitud de 9 kilómetros además, está ubicada a un desnivel de 1,000 a 1, 400 metros desde su base. Una de las montañas favoritas para escalar en Sudamérica pero también una de las más riesgosas de la región ya que escalar el nevado de Illimani no es un juego, conlleva un alto riesgo que muchos olvidan.

Pareja boliviana se casa en la cima de una montaña

Jhonny Pacheco y Heydi Paco, son una pareja de novios amantes de los deportes y de la naturaleza, a quienes no importa el peligro y los riesgos que la Montaña Illimani conlleva, por lo que decidieron darse el sí en lo más alto del nevado, tardando 3 días en llegar hasta la cumbre.

La "loca" idea surgió después de que el novio le propusiera matrimonio a Heydi Paco en el Pico Huayna Potosí, una montaña ubicada en el noroeste de Bolivia que cuenta con 19, 973 pies de altitud (poco más de 6 mil metros), por lo que la boda tenía que superar este momento y ser perfecto para la pareja.

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Estar más cerca del cielo y de Dios es la sensación que esta extravagante boda causó en los novios ya que de todas las montañas que han subido, solo la Illimani tiene ese toque mágico que atrae y conquista, afirmó el novio Jhonny Pacheco.

🇧🇴💐 Pareja boliviana se casa en la cima del majestuoso nevado Illimani pic.twitter.com/xTXtRTPKUL — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 31, 2021

Boda extravagante que tardó 3 días en efectuarse

La aventura inició desde Cochabamba donde residen los novios, además de que llevaron a 7 personas que cargaron sus cosas como vestidos, comida y decoración, con un peso de aproximadamente 20 kilos por persona, todo, para hacer su sueño realidad.

Después de 3 días de recorrido y algunas paradas para descansar, como en el nido de Cóndores " y con temperaturas de 10 grados bajo cero, finalmente Jhonny Pacheco y Heydi Paco lograron darse el sí, con lo que se conviertieron en la primera pareja en realizar una boda a 20,000 pies de altitud (6096 metros), frente a sus amigos cercanos quiénes los acompañaron en la travesía.