Cierre de mercados: Wall Street y la BMV registran pérdidas este lunes 31 de agosto

Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerraron con pérdidas este lunes 31 de agosto, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas. Los principales mercados bursátiles terminaron en números rojos.

Lunes rojo para la BMV

La BMV registra una jornada negativa este lunes. El índice S&P/BMV IPC se ubica en 65 mil 430.32 puntos, lo que representa una caída de 0.08%, equivalente a una pérdida de 54 puntos frente al cierre anterior.

Durante la jornada se reportaba un volumen de 452 millones 101 mil 048 títulos negociados, indicador que refleja la cantidad de acciones intercambiadas en el mercado hasta ese momento.

La principal referencia de la Bolsa Mexicana de Valores opera a la baja, pues el retroceso del IPC muestra un desempeño negativo de las acciones que lo integran este lunes.

¿Cómo cerró la jornada el Wall Street?

El Wall Street cerró la jornada de este lunes con pérdidas en sus tres principales índices, luego de que los inversionistas reaccionaran con cautela al discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh.

El S&P 500 cayó 0.34%, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0.12% y el Dow Jones perdió 0.70%.

De acuerdo con Reuters, las declaraciones de Warsh reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría mantener una postura restrictiva e incluso considerar un aumento de las tasas de interés en septiembre si la inflación no avanza hacia el objetivo de 2%.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 31 de agosto?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.85 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para este lunes 31 de agosto 2026.

Mientras que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 pesos mexicanos en ventanilla bancaria. Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.