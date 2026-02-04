¡Tecnología récord! “Bolt”, el robot humanoide más rápido del mundo, ¿supera a los humanos?

Un equipo de científicos y desarrolladores en China logró un salto gigantesco en la robótica moderna al presentar “Bolt”, el robot humanoide más rápido del mundo, es capaz de alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo, equivalente a unos 36 kilómetros por hora, suficientes para superar la velocidad de carrera de la mayoría de los humanos.

La noticia, confirmada por medios oficiales como China.org.cn y People’s Daily, ha generado impacto mundial al marcar un nuevo récord de velocidad en robots humanoides de tamaño real, que además significa uno de los avances más significativos en locomoción robótica de los últimos años.

¿Qué es “Bolt”? El robot humanoide más veloz del planeta

El robot llamado “Bolt” fue desarrollado por el Humanoid Robot Innovation Research Institute del Centro de Innovación Científica y Tecnológica de la Universidad de Zhejiang, en colaboración con startups tecnológicas de Hangzhou como Mirror Me y Kaierda, todas ubicadas en la provincia de Zhejiang, al este de China.

Con una altura de 1.75 metros y un peso de 75 kilogramos, Bolt fue diseñado con proporciones humanas reales para superar los límites físicos del movimiento bípedo mediante sistemas avanzados de control de locomoción, equilibrio dinámico y motores de alto rendimiento.

The China-developed world's first full-size humanoid robot capable of running at 10 m/s — outsprinting most humans — was unveiled on Monday. Named Bolt, the 175-cm-tall, 75-kg robot marks a key breakthrough in robot locomotion control, dynamic balance, and high-performance drive… pic.twitter.com/7pW01fB8t8 — People's Daily, China (@PDChina) February 4, 2026

El robot más rápido del mundo: ¿qué significa correr a 10 metros sobre segundo?

Lograr que un robot humanoide corra a 10 metros por segundo representa mucho más que un récord de velocidad, se trata de un avance tecnológico que abre la puerta a nuevas capacidades físico-motrices en robots diseñados para ambientes humanos. En pruebas con una cinta de correr, Bolt incluso superó la cadencia de pasos de un corredor humano durante una demostración.

Este hito supera ampliamente las capacidades anteriores de robots bípedos, además de que representa un progreso en áreas clave como equilibrio automático, potencia y control.

¿Por qué importa este avance en robótica?

Los desarrolladores de robots señalan que el objetivo no es solo romper récords, sino establecer las bases para humanoides con habilidades que se aproximen o incluso superen los límites biológicos del movimiento humano, lo que podría transformar a las industrias como el de la logística, la respuesta a desastres, la atención médica y por supuesto que en la movilidad robótica avanzada.

Con esta innovación, China se posiciona como líder en competencia mundial de robótica humanoide, y expertos prevén que tecnologías como las utilizadas en Bolt podrían acelerarse hacia aplicaciones reales en entornos complejos fuera del laboratorio; ¿crees que robots como Bolt están cerca de integrarse en la vida diaria o seguirán siendo espectáculo tecnológico?