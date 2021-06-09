Grace, robot humanoide que interactúa con aislados por COVID19

Awakening Health, el equipo de Hong Kong que se encuentra detrás del famoso robot humanoide "Sophia" ha lanzado su nuevo prototipo, se trata de Grace, dirigido al mercado de la salud y diseñado para interactuar con aislados por COVID-19.

El aspecto de "Grace" es muy parecido al una profesional de la salud y su capacidad de interacción social tienen como objetivo aliviar la carga del personal de primera línea de los hospitales, abrumados durante la contingencia sanitaria.

Grace, robot humanoide:

"Puedo visitar a la gente y alegrarles el día con estimulación social... pero también puedo hacer terapia de conversación, tomar biolecturas y ayudar a los proveedores de atención médica".

Grace cuenta con rasgos asiáticos, tiene cabello castaño largo hasta el cuello y está vestida con un uniforme de enfermera azul. Justo a la altura del pecho cuenta con una cámara térmica para tomar su temperatura y medir su capacidad de respuesta. Utiliza inteligencia artificial para diagnosticar a un paciente, además de que puede hablar cantonés, mandarín e inglés.

David Hanson, fundador de Hanson Robotics:

"Una apariencia humana facilita la confianza y el compromiso natural porque estamos programados para interacciones humanas cara a cara".

Grace simula la acción de más de 48 músculos faciales y tiene una conducta reconfortante diseñada para parecerse un poco a los personajes de anime, a menudo una fusión de estilos asiáticos y occidentales.

Grace, robot humanoide.|REUTERS/Tyrone Siu

Pretenden costrucción en masa de robots humanoides

David Lake, director ejecutivo de la empresa conjunta entre Hanson Robotics y Singularity Studio, señala que Awakening Health pretende su costrucción en masa de la versión beta de "Grace" para el próximo mes de agosto. El plan maestro para el próximo año consta en implementarla completamente en lugares como Hong Kong, China, Japón y Corea.

Grace llega en un momento en que el impacto global por el Coronavirus ha hecho que se necesiten def orma urgente robots humanoides. Atrapados en casa durante los confinamientos por la COVID-19, muchas personas han visto afectado su estado mental por pensamientos negativos.

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Kim Min-Sun, profesora de comunicación en la Universidad de Hawai:

"Si pueden obtener ayuda mediante el despliegue de estos robots sociales en entornos íntimos, sin duda tendrán un impactopositivo en la sociedad".

Su costo de fabricación es similiar al de un auto de lujo pero se estima que disminuirá una vez que la compañía fabrique decenas o cientos de miles de unidades.

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¿Qué hace el robot Sophia?

Sophia es capaz de sostener conversaciones, demostrar a través de su rostro gestos similares a los de las personas. La apariencia de Sophia es humanoide, tiene rostro, brazos, manos y, lo más atractivo, son sus gestos, los cuales le agregan un elemento diferenciador a la interacción.

¿Qué es un Robot humanoide?

Un robot humanoide es un robot diseñado para imitar o simular la forma y los movimientos de un ser humano. Un diseño humanoide puede tener fines funcionales, tales como la interacción con herramientas y entornos humanos, con motivos experimentales, como el estudio de la locomoción bípeda, o para otros fines.