VIDEO: Bomba de la Segunda Guerra Mundial explota en Inglaterra

Durante la tarde del pasado viernes 10 de febrero, se registró la "detonación no planeada" de una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilogramos en la localidad de Inglaterra, conocida como Great Yarmouth, localizada en la costa de Norfolk, Reino Unido.

De acuerdo con la información oficial difundida por la policía de Norfolk, el artefacto explosivo había sido localizado por uno de los trabajadores que están construyendo un puente, la zona de Great Yarmouth.

Luego de recibir el reporte, la policía concluyó que se trataba de una bomba que data de la Segunda Guerra Mundial, por lo que procedieron con un operativo para desactivar el artefacto de forma segura y sin poner en riesgo a la población.

Se trata de una intervención que consisiía en detonar la bomba de forma controlada a través de una técnica que ocasiona una combustión lenta de los explosivos y quema ese material. Lamentablemente, durante el proceso existieron complicaciones.

“Nuestra estrategia era la opción más segura. Sin embargo, siempre existe el riesgo de una detonación involuntaria” Policía de Norfolk

La bomba, que había sido hallado el pasado martes 7 de febrero junto a la desembocadura del río Yare, explotó poco después de que comenzara el trabajo para desmantelarla, explicó el departamento de policía.

Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra

|Reuters

Así fue la detonación de la bomba en Inglaterra

La "denotación no planeada" del artefacto fue documentada por un dron de la policía de Norfolk, organización que más tarde difundió las imágenes por su cuenta oficial de redes sociales.

En las imágenes de la explosión se puede apreciar como comienza a formarse una pequeña bola de fuego, alrededor de la construcción del puente en la costa de Norfolk, Inglaterra, para después formar una enorme columna de humo que alcanzaría a cubrir prácticamente toda la zona de color gris.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

Afortunadamente, a causa del accidente, ninguna persona resultó herida y únicamente se presentaron daños materiales en las inmediaciones de la construcción, ya que antes de comenzar a manipular el objeto, las autoridades levantaron un muro de un metro de largo y 250 kilos de peso, el cual se encontraba protegido con arena.

La policía de Norfolk informó que tras la detonación de la bomba de la Segunda Guerra Mundial, la zona fue acordona entre 400 y 200 metros, posteriormente, al asegurarse que la población se encontraba fuera de peligro, la mayoría de las carreteras se reabrieron. En tanto, la región de Southtown Road permanece cerrada mientras se realizan los controles necesarios sobre los daños.

