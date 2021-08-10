Multan a hombre por tener tanque de Segunda Guerra Mundial en Alemania

Un hombre de 84 años de edad recibió una multa de cerca de 300 mil dólares, es decir, alrededor de seis millones de pesos, por guardar un tanque de la Segunda Guerra Mundial en el sótano de su casa en Alemania.

Un tribunal de la ciudad de Kiel, en el estado de Schleswig-Holstein, Alemania, impuso la multa y condenó a 10 meses de libertad condicional al hombre, un coleccionista acusado por posesión ilegal.

Además, un juez le dio un plazo de dos años para encontrar un museo donde llevar el tanque y un cañón antiaéreo que también tenía como posesión.

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La Agencia Alemana de Prensa (DPA) informó en un comunicado que durante un cateo realizado en 2015 a la casa del sujeto en el municipio de Heikendorf, Alemania, fueron hallados el tanque de la Segunda Guerra Mundial modelo Panther, el cañón antiaéreo, un torpedo, un mortero, ametralladoras, rifles de asalto y más de mil cartuchos de munición.

20 soldados tardaron unas nueve horas en extraer el tanque de casi 40 toneladas de la propiedad, explicaron las autoridades alemanas.

La DPA agregó que las labores de búsqueda de las armas en la casa del hombre en Alemania tardaron dos días. Además, el coleccionista aseguró a principios de este año, antes de tener su audiencia, que compró el tanque en Inglaterra como chatarra.

|Crédito: DPA

Coleccionista pide rebaja de multa a las autoridades de Alemania

La defensa del coleccionista de armas pidió una rebaja en la multa impuesta por las autoridades de Alemania, bajo el argumento de que muchas de ellas no son funcionales debido a su mal estado.

Pidieron que la multa quedara en 58 mil dólares, cerca de 1 millón 160 mil pesos. Sin embargo, las autoridades de Alemania consultaron a expertos en armas, quienes afirmaron que las armas confiscadas, en su momento, fueron consideradas como armas de guerra.

Coleccionista de armas que guardó el tanque|Crédito: DPA