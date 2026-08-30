Su último abrazo fue para salvarla de un incendio: Madre regresa a casa en llamas y muere protegiendo a su hija en Minnesota

En un último abrazo y sacrificio de amor, Bonnie Lynn Pierce, de 38 años, murió después de regresar a una vivienda en llamas en St. Paul, Minnesota, para buscar a su hija menor; los bomberos encontraron a la jove madre cubriendo con su cuerpo a la pequeña durante el rescate del incendio.

El incidente ocurrió el 22 de agosto en un dúplex ubicado en la cuadra 700 de Magnolia Avenue East; Bonnie había conseguido salir del inmueble, pero volvió al descubrir que una de sus hijas permanecía en el interior, una decisión que terminó exponiéndola nuevamente al fuego y al humo.

Bonnie ya había logrado escapar, pero regresó por su hija

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y la familia, Bonnie se encontraba en la vivienda junto con dos de sus hijas cuando comenzó el incendio; una de las menores consiguió salir por una ventana, mientras la madre también logró abandonar inicialmente el inmueble.

Sin embargo, Bonnie se percató de que su hija menor continuaba dentro de la casa y decidió entrar nuevamente para buscarla.

El operativo de emergencia comenzó cuando los bomberos recibieron el reporte de que había personas atrapadas; al ingresar encontraron fuego en uno de los departamentos y una intensa concentración de humo.

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Los bomberos de St. Paul, Minnesota, encontraron a la madre abrzando a su hija

Durante la búsqueda dentro de la vivienda, los elementos de rescate localizaron a Bonnie inconsciente en una habitación; debajo de ella estaba su pequeña hija.

La posición en la que fueron encontradas mostró que la madre había colocado su cuerpo sobre la niña para cubrirla mientras ambas permanecían dentro del inmueble.

Los bomberos lograron sacar a las dos y trasladarlas a un hospital; Bonnie, sin embargo, no logró sobrevivir a las lesiones provocadas por el incendio.

La niña permanece hospitalizada en St. Paul, Minnesota

Bonnie Lynn Pierce murió el 24 de agosto, dos días después del incendio; su hija continúa recibiendo atención médica y la familia espera que pueda recuperarse.

Sus familiares la recordaron en horas recientes como una mujer alegre y dedicada a sus hijas; el caso permanece bajo investigación para determinar qué provocó el incendio en la vivienda de St. Paul.