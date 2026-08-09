Iban a celebrar sus XV años y termina en tragedia; revelan quiénes eran las víctimas del accidente en helicóptero

Un accidente de helicóptero registrado la mañana de este sábado 8 de agosto en Alto da Boa Vista , al sur de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la vida de cuatro personas que realizaban un paseo turístico como parte de un viaje familiar para celebrar los XV años de una adolescente ; entre las víctimas se encuentran una abuela, su hija y su nieta, todas de origen colombiano.

La tragedia ocurrió cuando las tres mujeres abordaron el helicóptero Robinson R44 para realizar el primer recorrido de una familia q ue había contratado el paseo; la menor de 15 años y sus padres también tenían previsto subir a la aeronave, pero lo harían en el segundo turno, por lo que permanecían en tierra cuando ocurrió el accidente aéreo.

Un paseo familiar que terminó antes de lo esperado en Brasil

Víctor Manrique, familiar de las víctimas, explicó que seis integrantes de la familia habían reservado el recorrido turístico, con una duración aproximada de 20 minutos; no obstante, debido a la capacidad del helicóptero, el grupo tuvo que dividirse en dos turnos.

Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo fueron las primeras en subir al helicóptero Robinson R44, con matrícula PP-MFS, mientras ellas realizaban el recorrido, Víctor, su esposa Daniela Castañeda y su hija permanecieron en el sitio a la espera del siguiente vuelo.

Sin embargo, después de aproximadamente 40 minutos, la familia comenzó a preocuparse porque la aeronave no había regresado; la información sobre lo ocurrido tampoco llegó de inmediato a los familiares.

Revelan quiénes eran las víctimas del accidente

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37, hija de Rocío; Sofía Murillo, de 17 años, hija de Wendy y nieta de Rocío, además del piloto Alessandro Rocha.

El viaje había sido planeado como una experiencia familiar en Brasil y formaba parte de la celebración de una adolescente; sin embargo, el paseo terminó convertido en una tragedia para sus familiares, quienes esperaban el regreso de las tres mujeres.

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Familia se enteró de la tragedia por internet

Víctor Manrique relató a medios brasileños que durante los primeros momentos nadie les explicó con claridad lo que había ocurrido con el helicóptero. La familia comenzó a buscar información por su cuenta hasta conocer la magnitud del accidente.

El Gobierno de Colombia también confirmó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro mantiene contacto con las autoridades locales y con los familiares de las víctimas para brindarles orientación y acompañamiento durante las diligencias correspondientes.