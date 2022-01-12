Boris Johnson pide disculpas por asistir a fiesta en el confinamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson admitió que acudió a una fiesta organizada en los jardines de Downing Street, la cual se celebró durante el primer confinamiento obligatorio de Inglaterra el 20 de mayo de 2020.

Durante una sesión en el parlamento, el mandatario detalló que cerca de 100 personas fueron invitadas a ese evento en el jardín, siendo la residencia oficial de Boris Johnson, y al menos fueron unos 30 invitados.

Anteriormente, el primer ministro británico había negado que en pleno inicio de la pandemia por Covid-19 estuviera entre los asistentes a dicha fiesta, pese a que este caso ya había sido reportado por la prensa desde finales del año pasado.

En la misma sesión del parlamento, Boris Johnson pidió disculpas, asegurando que creyó que la fiesta se trataba de un encuentro de trabajo.

"Yo creí, implícitamente, que era un evento de trabajo", y agregó “Quiero disculparme. Sé que millones de personas en este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses”.

This is why the Prime Minister has to go.#PMQs pic.twitter.com/V9YwrOu0G2 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 12, 2022

Boris Johnson asumirá responsabilidad por fiesta en el confinamiento

Boris Johnson reconoció que pese a que la fiesta tuviera las restricciones indicadas a causa de la pandemia por Covid-19, él tuvo que haber entendido que millones de personas no pensarían lo mismo.

Los jardines son una extensión de la oficina, que ha estado en constante uso debido al papel del aire fresco para frenar el virus.

El mandatario reconoció que “el gobierno simplemente no hizo bien”, por lo que aseguró que asumirá su responsabilidad, aunque lamentó que no pueda participar en las conclusiones de la investigación abierta por la presunta fiesta.

Sin embargo, pidió que se le permita completar la investigación sobre ese día y que sean consultadas otras personas para que se puedan establecer todos los hechos.

Boris Johnson concluyó su intervención pidiendo perdón de “todo corazón” a los británicos, que en aquel momento de confinamiento, tenían "totalmente prohibido reunirse con sus seres queridos”.

Tras esta declaración, varios parlamentarios exigieron su renuncia del Primer Ministro.

El pasado 1 de enero, el gobierno de Inglaterra, anunció que se encontraba trabajando en planes de contingencia para minimizar la interumpción de la fuerza laboral a causa de la variante omicron de Covid-19.