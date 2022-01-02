Inglaterra busca mitigar interrupción de la fuerza laboral por omicron

El gobierno de Inglaterra busca minimizar la interumpción de la fuerza laboral a causa de la variante omicron de Covid-19.

Desde la llegada de la variante omicron a Inglaterra, ésta ha causado varias infecciones diarias, haciendo que las personas que se someten a una prueba, den positivo, por lo que deben aislarse por sí mismas durante al menos siete días.

Por ese motivo, Inglaterra pidió a los directores del sector público que prueben sus planes de contingencia frente al peor escenario de la ausencia del personal del 25 por ciento, siendo uno de los esfuerzos para mitigar la interrumpación del trabajo.

"Hasta ahora, la interrupción causada por Omicron se ha controlado en la mayor parte del sector público, pero se les ha pedido a los líderes del sector público que prueben los planes contra los peores escenarios de ausencia de fuerza laboral del 10%, 20% y 25%", dijo.

A través de un comunicado, el gobierno de Inglaterra adelantó que las empresas y los servicios públicos se enfrentarán a interrupciones en las próximas semanas.

Getting the booster is absolutely crucial in protecting yourself and your loved ones against Omicron.



Get boosted now. pic.twitter.com/imHsOpMovf — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 29, 2021

Inglaterra trabajará en planes de contingencia sólidos contra omicron

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, pidió a los ministros que trabajen en estrecha colaboración con sus respectivos sectores para desarrollar planes de contingencia sólidos contra el omicron.

La Oficina del Gabinete, que coordina los esfuerzos del gobierno contra la variante, informó que el impacto de omicron en la fuerza laboral en las cadenas de suministro, los servicios públicos y las escuelas está siendo monitoreado de cerca.

Como parte de los esfuerzos para minimizar dicho impacto, están considerando pedir que los voluntarios, como los maestros jubilados de Inglaterra, vuelvan a trabajar.

"Se está trabajando para identificar posibles cambios regulatorios, de políticas u operativos que podrían minimizar o aliviar posibles interrupciones", dijo la Oficina del Gabinete.

El número diario de nuevas infecciones por Covid-19 en toda Inglaterra aumentó a un récord de 189 mil 846 el viernes 31 de diciembre, siendo mucho más alto que durante los picos anteriores.

Sin embargo, las hospitalizaciones y muertes se han mantenido en niveles mucho más bajos que en oleadas anteriores.

