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Borrasca “Bruna” LLEGARÁ a partir de este sábado: ¿dónde y qué días provocará lluvias intensas?

El fenómeno meteorológico provocará tormentas y posibles inundaciones a partir del 7 de noviembre; estas son las zonas que podrían resultar más afectadas.

2 minutos lectura
Escrito por: Andrea Zárate

La borrasca Bruna llegará a España este sábado 7 de noviembre y provocará un temporal de lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento durante los próximos días.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un amplio sistema de bajas presiones se ubicará al oeste de la Península y dará origen a Bruna.

Su avance estará acompañado de varios frentes que dejarán precipitaciones fuertes o muy fuertes, además de condiciones marítimas adversas.

¿Dónde llegará la borrasca Bruna y qué días afectará?

Los primeros efectos se esperan desde las últimas horas del sábado 7 de noviembre en el oeste de las Islas Canarias, donde podrían registrarse lluvias intensas, persistentes y acompañadas de tormentas. Durante el domingo 8, las precipitaciones se extenderán al resto del archipiélago, mientras aumentará la intensidad del viento del suroeste.

En la zona peninsular, el temporal comenzará a sentirse desde la tarde del domingo y podría prolongarse al menos hasta el miércoles 11 de noviembre.

Se prevé que las regiones occidentales serán las más expuestas a los chubascos fuertes, especialmente Galicia, el oeste del sistema Central, Extremadura y zonas de Andalucía.

¿Qué otros efectos provocará Bruna?

Además de las precipitaciones, la borrasca estará acompañada de fuertes rachas de viento y un temporal marítimo.

Y es que, en Canarias se esperan condiciones adversas en el mar durante el fin de semana, con oleaje de fondo de entre tres y cuatro metros a partir del lunes.

En la costa occidental de Galicia, las olas podrían alcanzar entre cinco y seis metros desde la tarde del domingo, mientras que en Andalucía occidental se prevé oleaje cercano a los cuatro metros.

¿Cuándo dejará de afectar la borrasca Bruna?

Aunque se espera que las condiciones comiencen a mejorar a partir del jueves 12 de noviembre, las precipitaciones podrían continuar en algunas regiones peninsulares, por lo que no se descarta que persistan los chubascos fuertes.

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