El Frente Frío número 4 se reforzará por una masa de aire frío sobre el noreste de México, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y un descenso de las temperaturas en distintas regiones del país.

Además, otros sistemas atmosféricos favorecerán la posible caída de granizo en entidades del occidente, centro y sur, incluido el Valle de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, lo que incrementará las condiciones para lluvias en varios estados.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 4?

La interacción del Frente Frío 4 con el canal de baja presión ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en el noreste y oriente del país.

Entre las entidades con pronóstico de precipitaciones se encuentran:

Lluvias muy fuertes: Tamaulipas.

Lluvias fuertes: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Para estas regiones también se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas del Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El Valle de México tampoco quedará exento de estas condiciones, pues se contempla la posibilidad de chubascos y caída de granizo.

¿Dónde habrá temperaturas de hasta -5 grados?

Además de las precipitaciones, la masa de aire frío asociada al sistema frontal favorecerá un descenso de las temperaturas, principalmente durante las noches y madrugadas.

De acuerdo con Conagua, las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del viernes serán:

De -5 a 0 grados: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 grados: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Frente Frío 4 también provocará lluvias en el sureste

El sistema frontal permanecerá con características de estacionario sobre el noreste de México y continuará interactuando con un canal de baja presión que se extenderá hacia el oriente y sureste de la República Mexicana.

Esta combinación ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones, incluida la península de Yucatán.

Para este periodo, además de las precipitaciones muy fuertes previstas en Tamaulipas, se esperan lluvias fuertes en Nuevo León, Veracruz y Chiapas.