La Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza este miércoles 26 de julio una audiencia pública sobre los llamados objetos voladores no identificados, comúnmente nombrados como OVNIS.

Se trata de una sesión histórica en la que integrantes del subcomité de Seguridad Nacional, la Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara escucharán, por primera vez, el testimonio de tres personas que pertenecieron al Ejército de Estados Unidos.

Las personas convocadas a declarar al respecto son: David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada. Sus afirmaciones permitirán al gobierno determinar si un OVNIS debe ser investigado bajo un enfoque de seguridad e inteligencia nacional.

¿Un OVNI representa riesgo a la seguridad?

La audiencia permitirá confirmar algunas de las conclusiones que han emitido políticos republicanos, quienes aseguran que los OVNI podrían representar un riesgo para la seguridad nacional.

Desde que se iniciaron investigaciones al respecto, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha realizado algunas audiencias privadas sobre los avistamientos que, en todo el mundo, son motivo de teorías conspirativas. Esto ante la falta de una confirmación o negación sobre la existencia de los OVNIS.

Sean Kirkpatrick, uno de los integrantes de la Comisión para el tema de los OVNIS, mencionó ante el panel del Senado que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos estima haber rastreado más de 650 casos de objetos voladores no identificados.

"Hemos priorizado aproximadamente la mitad de ellos por tener un valor anómalo e interesante, y ahora tenemos que revisarlos y decir '¿De cuántos de ellos tengo datos reales?'", declaró.

Recientemente, un panel de expertos de la NASA también confirmó que investigan el avistamiento de los OVNIS, fenómeno sobre el cual emitirá un informe este mismo año.

Un exfuncionario federal de Estados Unidos, que formaba parte de la inteligencia de ese país, soltó una bomba de palabras. Señaló que Washington tiene ocultos OVNIS, luego de asegurarlos. Información de Raziel Cruz Salazar @AztecaNoticias#AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/h1ooHARsrV — Ahora Más (@ahoramasoficial) June 8, 2023

Sigue en vivo la audiencia pública sobre los OVNIS

La histórica audiencia se transmitirá en vivo en Youtube en el canal del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara a partir de las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

Estados Unidos oculta programa para capturar OVNIS

El exoficial retirado de la Armada, David Grusch, brindó su testimonio ante el Congreso y afirmó que existe un programa para cazar OVNIS que Estados Unidos dirige de forma secreta.

Grusch declaró en la audiencia pública que, desde 1930, Estados Unidos está pendiente de la actividad "no humana" a través de programas altamente clasificados. Inclusive reveló que desde que descubrió estos documentos, durante su periodo en las Fuerzas Armadas, fue víctima de represalias desde los mandos superiores, quienes decidieron iniciar una investigación en su contra.

Otro de los testimonios ofrecidos por los exmilitares aseguran que Estados Unidos incluso está en posesión de aeronaves consideradas como no-humanas. A estas se les suman restos biológicos de las mismas características.

Hasta el momento, el Pentágono ha negado todo señalamiento sobre la posible existencia de un programa que estudie, de forma secreta, la vida no humana descrita por los militares que hablaron sobre los OVNIS ante el Congreso.