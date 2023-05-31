Estados Unidos rastrea más de 800 posibles casos de OVNIS

Un funcionario del Pentágono indicó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga más de 800 posibles casos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) avistados en el país.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resoluciones de Anomalías en todos los ámbitos del Departamento de Defensa, indicó que al mes reciben entre 50 y 100 informes sobre avistamientos de OVNIS.

Tan sólo el mes pasado detectaron 650 casos potenciales de Objetos Voladores No Identificados en el cielo estadounidense, aunque describió a la mayoría como “anómalos”, es decir, cualquier cosa que no es comprensible para el operador o el sensor.

El funcionario mostró dos videos que fueron desclasificados por el Pentágono, uno de ellos ya fue resuelto mientras que el segundo continúa en investigación para determinar de qué se trataba.

AHORA: El Pentágono hace público dos videos de OVNIS según la cadena CNN. pic.twitter.com/sPcrjK0pVC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 27, 2020

El primer caso, ocurrió a principios de 2023 en el sur de Asia, donde se avistó un supuesto OVNI que pasó al lado de un drone MQ-9 y quedó grabado en video, tras revisar cuadro por cuadro la imagen, resolvieron que se trata de “imagen en la sombra”.

El segundo caso, que aún es un misterio, fue captado en 2022, cuando un drone MQ-9 volada en el Medio Oriente y captó una pequeña esfera que volaba cerca del aparato, entrando y saliendo de la pantalla; sin embargo, al no contar con más detalles no pudieron descifrar de qué se trataba.

Los avistamientos de OVNIS en el mundo

Alrededor del mundo han sido avistados decenas de OVNIS, el caso más reciente ocurrió al sureste de Turquía, donde el aeropuerto internacional tuvo que suspender sus vuelos durante varias horas luego de la aparición de un Objeto Volador No Identificado detectado por el radar de un avión.

En Colombia, un video se volvió viral en redes sociales donde aparecía un objeto desconocido en el cielo de Antioquia, el cual pasó a gran velocidad al lado de una aeronave colombiana.

México no se queda atrás, ahí también han avistado OVNIS; el más reciente ocurrió en abril en Nuevo León, cuando los ciudadanos vieron pasar una esfera de fuego que dejó un rastro luminoso color verde.