Britney Spears elimina su Instagram tras denunciar a su papá

Britney Spears eliminó su perfil de Instagram luego de denunciar los abusos por parte de su papá en una cuenta con alcance a 42 millones de seguidores.

"¿Por qué tú y tu familia estuviste de acuerdo y me trataste como a un maldito perro? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué ocultan?", decía la publicación de Britney Spears minutos antes de eliminar su Instagram, en ella, denunciaba a su familia de haberla “matado” y “abandonado”.

Posteriormente, la cantante señaló directamente a su papá: "Responde, padre omnipotente, si quieres sentarme de nuevo durante cuatro meses, exponiendo mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como a un perro", recordaba Spears en referencia a la época que permaneció internada.

Vamos, papá, dime si le harías lo mismo a tus nietas Maddie e Ivy, si las sentarías 10 horas en una silla mientras les joden la cabeza durante cuatro meses. Britney Spears

Esa fue la última publicación de Britney Spears antes de eliminar su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Britney Spears elimina su Instagram

Esta no sería la primera vez queBritney Spears elimina su cuenta o denuncia los maltratos a los que era sometida por parte de su familia, y es que tras hace más de un año que un juez dictaminó el fin de su tutela legal, la cantante ha utilizado su perfil de Instagram como una especie de diario personal.

Después de 13 años Britney Spears libró la tutela de su papá |Facebok/Britney Spears

Britney Spears denuncia siempre de la misma forma, comparte un relato sobre situaciones que implicaban a alguien de su familia y dejaba que los medios y sus seguidores hicieran lo suyo: darle relevancia a la noticia, horas después, eliminaba la publicación.

La forma de operar de la cantante ocasionó que su papá la denunciará por difamación, pese a que no quedaba rastro alguno de sus publicaciones. De esta manera Britney Spears solo mantenían los videos de sus desfiles caseros, sus bailes o momentos de su vida siendo completamente feli

Por el lado contrario, la mamá de la cantante se ha dedicado a pedir disculpas públicamente, sin que hasta el momento haya podido detener cada polémica que surge con una nueva historia de Britney.