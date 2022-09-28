Sheinbaum confunde a Britney Spears al presumir video grabado en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, confundió a la cantante pop, Britney Spears, durante la conferencia para anunciar al ganador de la licitación de la Línea 3 del Cablebús.

En conferencia de prensa, Sheinbaum presumió que la CDMX fue escenario para el video del dueto entre Britney Spears y Elton John, incluso el Cablebús de Cuautepec, al norte de la capital, aparece en varias escenas.

Sin embargo, la mandataria confundió en dos ocasiones a la princesa del pop al llamarle “Britany Spears”.

“Pero si Elton John y Britany Spears vienen a Cuautepec, ¿ya vieron el video? Elton John acaba de subirlo a su cuenta, el último hoy de Britany Spears y Elton John. Tiene unas partes de Barragán, no sé si sea el hotel, que también es de Barragán. Ahí está Cuautepec, adelántale para que se vea la parte del Cablebús. todo mundo quiere venir a la Ciudad de México”,

Check out the stunning dance video for #HoldMeCloser, shot in Mexico City by the award-winning director Tanu Muino beautifully capturing an immeasurable feeling of intimacy so missing from the world through the turmoil and chaos of recent times.#TinyDancer @britneyspears pic.twitter.com/hM0pgxBVku — Elton John (@eltonofficial) September 27, 2022

Aumentan industria fílmica en CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno explicó que el video de Britney Spears es muestra del aumento que han tenido las filmaciones que tienen como sede la CDMX.

Abundó que se reportan al menos 300 mil empleos en la CDMX vinculados con la industria fílmica, que engloba desde comerciales, videos musicales, películas o documentales.

Dijo que este aumento se debe a que se agilizaron los trámites para los permisos que se dan por filmaciones.

“Todos los permisos con filmaciones se dan en 24 horas y se les acompañan para que no tengan problemas con los vecinos, si lo van a filmar en la calle, es seis veces más de lo que se daba antes”, aseguró.

Incluso aseguró que hace dos meses la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, le compartió que en Los Ángeles ya reconocen a la capital como un lugar importante para la industria fílmica.

“Hace como dos meses me habló Tatiana Clouthier que en los Ángeles que la CDMX se ha vuelto un lugar importante en las filmaciones”, indicó.