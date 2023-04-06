Visiblemente recuperado, Papa Francisco dirige misa de Jueves Santo en la Basilica de San Pedro

El Papa Francisco, que parecía completamente recuperado de un ataque de bronquitis, comenzó la misa de este Jueves Santo los cuatro días intensos antes de la Pascua instando a los sacerdotes a evitar fomentar la división en la Iglesia y buscar la armonía si querían recuperar a los fieles ausentes.

Papa Francisco:

“A veces los sacerdotes podemos ser groseros”.

Las personas que buscan paz espiritual y tranquilidad en sus vidas seguirán manteniendo su distancia de la Iglesia y la verán con desconfianza si la ven empantanada en la desunión interna, señalando con el dedo y juzgando con frialdad, dijo en la homilía de la misa matutina del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro el día en que la Iglesia Católica Romana conmemora el nacimiento del sacerdocio.

Francisco, de 86 años, pasó cuatro días en el hospital la semana pasada para tratarse una bronquitis tras quejarse de dificultades para respirar. Se recuperó rápidamente después de una infusión de antibióticos.

En misa de Jueves Santo, Papa Francisco pide a sacerdotes "no llevar doble vida"

Aparte de una tos ocasional durante la misa de casi dos horas de duración, Francisco leyó su homilía con voz clara y fuerte durante 20 minutos. Con frecuencia y confianza se salía del guión cuando pedía a los sacerdotes que se apegaran a su llamado como pacificadores y ministros de misericordia.

Francisco, junto con decenas de cardenales y obispos y unos 1.800 sacerdotes, se reunieron en la iglesia más grande de la cristiandad y renovaron los votos que hicieron el día de su ordenación.

Los instó a no vivir una "doble vida" o convertirse en burócratas de la Iglesia que buscan ascensos con prebendas y privilegios, y no anhelar un pasado pasado cuando la Iglesia era más egocéntrica.

"Si la gente también ve en nosotros a personas que están insatisfechas y descontentas, que critican y señalan con el dedo, ¿dónde más encontrarán armonía?" dijo el Papa Francisco.

"¿Cuántas personas no se acercan a nosotros, o se mantienen a distancia, porque en la Iglesia se sienten rechazados y no amados, mirados con sospecha y juzgados?"

"Many times we priests are rude." On Holy Thursday, Pope Francis says priests shouldn't behave like "discontented old bachelors." Urges priests to avoid fomenting division and seek harmony if they want to win back lapsed faithful. https://t.co/UjmAAbRYTP pic.twitter.com/rhyUAvWt3o — Philip Pullella (@PhilipPullella) April 6, 2023

Con misa por Jueves Santo, Papa Francisco inicia Triduo Pascual

De jueves a domingo (9 de abril) es el período más intenso en el calendario litúrgico de la Iglesia, ya que los cristianos conmemoran el período entre el arresto de Jesús y lo que creen que es su resurrección de entre los muertos.

El jueves por la tarde, el Papa Francisco tenía previsto lavar y besar los pies de 12 reclusos en un centro de menores en las afueras de Roma en un gesto que conmemora la humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche anterior a su muerte.

El Papa presidirá dos servicios del Viernes Santo en el día en que los cristianos conmemoran la crucifixión, incluido un servicio Via Crucis (Camino de la Cruz) en el Coliseo de Roma.

Preside una misa de vigilia pascual el sábado (8 de abril) por la noche y el domingo de Pascua pronuncia su bendición y mensaje dos veces al año "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) en la Plaza de San Pedro.