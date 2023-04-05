“El sexo es algo hermoso”, dice el Papa Francisco en un documental

El Papa Francisco aseguró que el sexo es “una de las cosas hermosas que Dios le ha dado a los humanos” durante el documental “The Pope Answers”, que fue difundido este miércoles 5 de abril.

El documental se basa en una reunión que el Pontífice de 86 años de edad tuvo con 10 personas de más de 20 años en Roma, donde sus invitados realizaron una serie de preguntas sobre diversos temas.

Entre los temas de los que habló en clérigo argentino resaltaron los derechos de la comunidad LGBT+, el aborto, la industria de la pornografía, el sexo, la fe y los abusos sexuales a niños dentro de la Iglesia Católica.

Durante las respuestas, el sumo Pontífice indicó que “el sexo es una de las cosas hermosas que Dios le ha dado a los humanos”.

Exclusively on @hulu, "The Pope Answers" is an original Spanish special featuring Pope Francis having upfront and honest conversations with a group of young people in Rome. It premieres April 5. pic.twitter.com/IrQ1CAKakq — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 30, 2023

Papa Francisco habla sobre masturbación y personas no binarias

Sobre la masturbación indicó que "expresarse sexualmente es una riqueza. Así que cualquier cosa que reste valor a la expresión sexual real te disminuye y agota esta riqueza".

Al preguntarle sobre si sabía lo que era una persona no binaria, el Papa Francisco indicó que sí y reiteró que las personas de la comunidad LGBT+ deben ser acogidas por la Iglesia católica.

"Todas las personas son hijos de Dios, todas las personas. Dios no rechaza a nadie, Dios es un padre. Y yo no tengo derecho a expulsar a nadie de la Iglesia", dijo.

|Reuters

¿Qué opina el Papa Francisco sobre el aborto?

Para el líder de la iglesia católica el aborto sigue siendo una acción “inaceptable” sin embargo dijo que los sacerdotes deberían ser más misericordiosas con las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

"Es bueno llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a la persona que tuvo uno (aborto) y otra muy distinta justificar el acto", dijo.

Las declaraciones del Papa Francisco fueron publicadas por L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, que describió su conversación con los jóvenes como un "diálogo abierto y sincero".

