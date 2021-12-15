Arrestan en Brownsville al hijo de Osiel Cárdenas

Autoridades locales y federales ejecutaron una orden de arresto en contra de Osiel Cárdenas Jr; hijo del ex del Cártel del Golfo; el operativo se llevó a cabo la tarde del martes en Brownsville, Texas.

De acuerdo con las autoridades locales, el arresto se ejecutó por la presunta violación a la libertad condicional que el acusado tenía que acatar.

Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville, confirmó que agentes del FBI arribaron a la vivienda de Osiel Cárdenas Jr. en una exclusiva zona residencial.

En el lugar, las autoridades resguardaron la zona para realizar el despliegue policiaco.

Tercera vez que Estados Unidos arresta a Osiel Cárdenas

Esta no es la primera vez que Osiel es arrestado en Estados Unidos, pues en el 2018, fue detenido por intentar introducir misiles en el país del norte de América.

Entre los objetos decomisados en ese primer arresto estaban: 290 cartuchos de munición 0.9 milímetros, dos cargadores de rifle para balas de 0.223 milímetros, 29 cartuchos de 7.62 milímetros y 161 cartuchos de municiones 0.223 milímetros.

Posteriormente, en el 2018 la policía lo detuvo por portar una placa falsa.

Por esta razón, Osiel Cárdenas Jr., de 29 años de edad, recibió una sentencia luego de que un juez determinó que se hizo pasar por un agente federal.

De acuerdo a documentos la corte, el juez Fernando Rodriguez, lo sentenció a dos años de prisión y le ordenó cumplir tres años de libertad condicional. Además, se le impuso una multa de 15 mil dólares.

Al momento se desconoce cuál será su sanción, pues continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Qué fue lo que sucedió con el padre de Osiel Cárdenas Jr?

Osiel Cárdenas Guillen, supuesto líder del Cártel del Golfo de México, fue detenido en el 2003, y extraditado a Estados Unidos en el 2007, con el apoyo del gobierno de Felipe Carderón.

En ese país, Cárdenas obtuvo una condena de 25 años en prisión por lavado de dinero y amenazas.

A pesar de eso, las autoridades estadounidenses redujeron su sentencia, por lo que podría salir antes de la cárcel.

