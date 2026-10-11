Su cuerpo quedó en el Everest por 30 años: ahora buscan llevar a “Botas verdes” de vuelta a casa

Durante tres décadas, su cuerpo permaneció congelado en una de las montañas más peligrosas del mundo, convertido en una referencia para los alpinistas que intentaban conquistar el Everest. Conocido como "Botas verdes" por el calzado que sobresalía entre la nieve.

Buscan recuperar el cuerpo de "Botas Verdes" tras 30 años en el Everest

Durante tres décadas, su cuerpo permaneció congelado en una de las montañas más peligrosas del mundo, convertido en una referencia para los alpinistas que intentaban conquistar el Everest.

Conocido como "Botas verdes" por el calzado que sobresalía entre la nieve, el escalador fue identificado como Dorje Morup y ahora la India busca emprender una arriesgada misión para recuperar sus restos y llevarlo de vuelta a casa.

¿Quién era "Botas verdes", el escalador que murió en el Everest?

Dorje Mprup era un alpinista originario del norte de India, cerca de la frontera con el Tíbet, y miembro de la Policía Fronterizada Indo-Tíbet, una fuerza especializada en la vigilancia de los pasos y las montañas de la frontera del Himalaya.

Tenía 47 años cuando murió en mayo de 1996, durante una expedición que buscaba convertirse en el primer equipo indio en alcanzar la cima del Everest por la ruta norte, considerada una de las más exigentes.

Morup escalaba junto con otros dos alpinistas indios procedentes de Ladakh: Tsewang Paljoir y Tsewang Smanala. Los tres eran compañeros cercanos y formaban parte de un equipo que había pasado semanas preparándose para alcanzar la cumbre.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzaron a complicar el ascenso. El 10 de mayo de 1996, el líder del equipo, Singh, observó que se formaban nubes sobre la montaña y decidió no continuar hacia la cima.

Según su testimonio, advirtió a Morup y a sus otros dos compañeros que, si seguían subiendo, podrían no conseguir regresar. A pesar de la advertencia, los tres decidieron continuar y posteriormente informaron al campamento base que intentarían llegar a la cumbre.

¿Por qué lo llamaban "Botas verdes"?

Durante años, la identidad de Morup permaneció en el misterio para el público general. Su cuerpo quedó en la montaña, aproximadamente a 300 metros por debajo de la cima, y los alpinistas comenzaron a identificarlo por sus botas verdes, que sobresalían entre la nieve y el hielo.

El lugar se convirtió en un punto de referencia para quienes intentaban ascender por esa zona del Everest. Sin embargo, detrás del apodo había un hombre cuya historia personal era poco conocida fuera de un círculo de montañistas.

Sin embargo, la misión enfrenta importantes dificultades. Antes de comenzar, será necesario superar obstáculos diplomáticos y organizar una operación en una zona donde las condiciones extremas representan un peligro incluso para alpinistas experimentados.

El cuerpo ha permanecido congelado durante tres décadas en una región del Everest conocida como la zona de la muerte, situada por encima de los 8 mil metros de altitud. En estas condiciones, la falta de oxígeno limita el tiempo que una persona puede permanecer en la montaña sin asistencia.