Turista de 26 años muere tras caer a un barranco de 400 metros en ruta al templo Tungnath, India

Una caminata hacia uno de los puntos religiosos más conocidos en la India terminó con una terrible tragedia. Una joven de 26 años perdió la vida tras caer accidentalmente a una grieta de 400 metros de profundidad mientras avanzaba por la ruta de montaña hacia el templo Tungnath, en India.

Los equipos de rescate trabajaron desde la tarde del domingo 20 y durante la mañana del lunes 21 para lograr recuperar el cuerpo en medio de un terreno de difícil acceso.

Esto es lo que dijeron las autoridades del caso y cómo es que sucedió el incidente.

Reportan desaparición de la joven durante la caminata al templo Tungnath

La víctima fue identificada como Pooja Sahni, de 26 años de edad, originaria de la región de Punjab, también comunidad de la India.

La tarde del domingo fue reportada como desaparecida luego de perder el equilibrio y caer por un precipicio de casi 400 metros de profundidad cerca del punto conocido como Ravanshila, en el trayecto de Chopta hacia el templo de Tungnath.

🇮🇳 Hindistan’da fazla beğeni uğruna kusursuz fotoğraf çekmeye çalışan 26 yaşındaki genç (Pooja Sahni) 400 metre yüksekliğe sahip bir uçurumdan aşağıya düştü. pic.twitter.com/DkEwGn4zNE — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 22, 2026

Suspenden la búsqueda por la oscuridad

Tras recibir la alerta, elementos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres, SDRF, iniciaron un operativo en la zona.

Aunque las acciones de rastreo tuvieron que suspenderse durante la noche por la falta de luz natural y a las condiciones complicadas del terreno montañoso.

Encuentran el cuerpo a 400 metros de profundidad

A las 7:10 de la mañana del lunes, los rescatistas volvieron a activar las labores y lograron ubicar el cuerpo de la joven al fondo del barranco.

El personal tuvo que bajar hasta la zona de difícil acceso para asegurar los restos y coordinar la extracción hacia la superficie.

Así traslador el cuerpo de la joven

Los equipos de emergencia colocaron el cuerpo en una camilla y caminaron durante tres kilómetros por la ruta de montaña hasta llegar a Chopta, donde entregaron los restos a las autoridades policiales del distrito para hacer las investigaciones correspondientes.

¿Por qué la joven cayó al vacío?

Hasta el momento, la policía mantiene abiertas las investigaciones para saber cómo ocurrió el accidente.

Los reportes iniciales que sugerían que la joven se encontraba tomándose una fotografía al momento de caer no han sido confirmados de manera independiente por las autoridades oficiales.