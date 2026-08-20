Cable de alta tensión cae sobre una persona en Isla Mujeres ¡y sobrevive!

Un cable de alta tensión se rompió y cayó sobre la calle Jesús Martínez Ross, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. El incidente dejó a una persona lesionada y provocó un incendio que afectó a varios vehículos estacionados en la zona.

Cable de alta tensión cae en calles de Isla Mujeres y deja un herido

El momento quedó registrado en video por una cámara de vigilancia. En las imágenes se observa cómo el cable cae sobre la vialidad, mientras una persona circula por el lugar. La descarga eléctrica generó una situación de riesgo para quienes transitaban por esa calle.

Testimonio: Así se vivió el momento del accidente y la explosión

El equipo de Azteca Noticias contactó a una mujer que presenció el accidente mientras viajaba en un carro de golf junto con su hija de dos años.

Al observar lo ocurrido, la mujer intentó mantener la calma y tranquilizar a la menor.

La testigo explicó que el cable no cayó directamente sobre la persona lesionada, pero la llanta de su vehículo tocó el punto donde se encontraba el cable.

“Incluso el cable no le cayó al señor. La llanta tocó el lugar donde iba e hizo que el señor saliera volando. Yo seguí avanzando, pero vi cómo el señor cayó y se golpeó la cabeza”, narró.

Añadió que si ella hubiese frenado el carrito de golf en ese justo momento, “el cable me hubiera caído a mí”.

Personal de Protección Civil del municipio acudió a la zona y encontró que la víctima contaba con signos vitales, por lo que la retiraron en espera de los paramédicos.

Daños materiales: Vehículos y motocicletas terminan calcinados

La descarga eléctrica causada por la caída generó un incendio de varios vehículos estacionados, en al menos tres motocicletas y un automóvil.

Debido a las heridas que sufrió, la persona lesionada recibió atención y después fue trasladada a un hospital en Cancún.

Con infomación de Daniel Cauich.