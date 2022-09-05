Cacería humana en Canadá tras ataques que dejan 10 muertos

Dos hombres sospechosos de matar a 10 personas en un apuñalamiento masivo que conmocionó a una comunidad indígena en Canadá, seguían prófugos de la justicia por lo que la policía protagoniza una auténtica cacería humana.

Las autoridades de Canadá intentan determinar la motivación tras un brote de violencia que es muy poco frecuente en esa nación.

La policía inició la búsqueda de Damien Sanderson, hombre de 31 años, quien fue hallado muerto hace unos minutos.

Update: Canadian police now put the death toll from the Saskatchewan stabbings at 11, including one of the suspects. #Canada #Canadastabbings #SaskatchewanStabbing #CGTNAmerica — CGTN (@CGTNOfficial) September 5, 2022

Mientras que Myles Sanderson, el segundo sospechoso de 30 años sigue prófugo luego de que supuestamente apuñalaran el domingo (4 de septiembre de 2022) a varias personas en 13 diferentes áreas de una comunidad indígena, además de en una provincia circundante.

🚨#ÚLTIMAHORA | Fue hallado muerto a Damien Sanderson, uno de los sospechosos de apuñalar y asesinar a 10 personas en un ataque masivo en #Canadá. pic.twitter.com/KIOsNskZP3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2022

Autoridades han informado que al menos otras 15 personas que resultaron heridas durante los ataques.

En #Canadá, la policía busca a dos sospechosos de una serie de #apuñalamientos en una comunidad indígena y en otro poblado de la provincia de #Saskatchewan que provocó la muerte de 10 personas y dejó a otras 15 lesionadas el domingo. https://t.co/D9GIIF6DAf — Voz de América (@VozdeAmerica) September 5, 2022

Policía de Canadá busca a los responsables del ataque en Saskatchewan

Los apuñalamientos ocurridos en la provincia de Saskatchewan estuvieron entre los más letales en la historia moderna de Canadá. Una declaración de líderes indígenas indicó que podrían haber estado relacionados con el consumo de drogas. Mientras tanto, la policía señala que algunas de las víctimas parecían haber sido objetivo de los ataques, mientras que otras supuestamente fueron asaltadas sin razón aparente.

Myles y Damien, los sospechosos que desataron la cacería humana, fueron vistos por última vez el domingo, viajando en una camioneta Nissan Rogue de color negro en la ciudad de Regina, a unos 320 kilómetros al sur de donde ocurrieron los ataques, según el reporte de las autoridades de Canadá.

Los dos sospechosos de los ataques en Canadá comparten el mismo apellido, pero no está claro si están relacionados o provienen de la misma comunidad.

Una testigo, identificada como Doreen Lees, de 89 años de edad, le dijo a los medios locales que ella y su hija estaban sentadas en la terraza de su casa en Weldon durante la mañana del domingo, cuando una camioneta oscura pasó rápidamente, una situación inusual en la pequeña localidad canadiense.

Doreen también dijo que poco después, un hombre se les acercó diciendo que estaba herido, y agregó que estaba a unos ocho metros de distancia y tenía la cara cubierta. Su hija entró corriendo para llamar a la policía. Pero luego el hombre se fue de inmediato.

Doreen Lees, testigo: "En ese momento, la persona no nos hizo sentir nerviosos. Simplemente pensamos que estaba herido y necesitaba ayuda. Pero no se detuvo a esperar la ayuda, entonces nos preguntamos -¿Qué está pasando aquí?-".

Cabe señalar que los pueblos indígenas representan menos del 5 por ciento de la población de Canadá de aproximadamente 38 millones de personas y sufren niveles más altos de pobreza y desempleo que el resto de los canadienses.