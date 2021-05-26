Autoridades de España hallan cadáver dentro de estatua de dinosaurio

El cadáver de un hombre fue encontrado al interior de una estatua en forma de dinosaurio que se localizaba cerca de Barcelona, España.

Medios catalanes indicaron que un padre y su hijo se encontraban jugando en Santa Coloma de Gramanet, cuando se percataron que en el interior de la estatua de dinosaurio se encontraba el cadáver, de inmediato dieron aviso a las autoridades de España para que acudieran a sacarlo.

Barcelona

Aparece un cadáver dentro de una estatua de dinosaurio en Santa Coloma

Se trata de un varón de unos 40 años, cuya desaparición había denunciado su familia horas antes pic.twitter.com/UUMz6DA36W — Tribuna Libre (@TribunaLibreES) May 24, 2021

Servicios de emergencias de España llegaron al lugar para cortar las patas a la estatua de dinosaurio y sacar el cadáver del hombre, de alrededor de 40 años, que estaba en una de ellas.

La estatua de dinosaurio formaba parte de la decoración de unos cines que ya fueron cerrados desde hace tiempo, de acuerdo con la policía de España.

Teorías sobre cómo llegó el cadáver de un hombre a la estatua de dinosaurio

Autoridades de España indicaron que el hombre pudo haberse atorado de cabeza mientras intentaba levantar algún objeto que se le cayó en el interior de la estatua de dinosaurio.

Aunque también sugieren que el hombre se metió a una de las piernas de la estatua y se quedó atorado, por lo que probablemente murió y su cadáver se quedó en el lugar.

Santa Coloma hallan un cadáver dentro de un dinosaurio. pic.twitter.com/MPjjXv80c2 — Cuerpos instituciones unidos España.CIUE (@Cuerpospolicia1) May 23, 2021

"Esta persona se metió entre las piernas de la estatua y quedó atrapada. Parece como si estuviera tratando de recuperar un teléfono móvil que se le había caído. Parece que entró en la estatua de dinosaurio de cabeza y no pudo salir", declararon.

Sin embargo, las autoridades de España descartan que el cadáver haya sido una situación violenta.

"Encontramos el cadáver de un hombre entre las piernas de esta estatua de dinosaurio. Es una muerte accidental; no hubo violencia”, indicaron.

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No obstante, serán los resultados de la autopsia los que determinen las causas de la muerte y el tiempo que el cadáver permaneció ahí, aunque se calcula que llevaba algunos días.

"Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia, así que no sabemos cuánto tiempo estuvo allí”, explicó la portavoz de la policía catalana.

La familia del hombre denunció su desaparición horas antes de que su cadáver fuera encontrado en la estatua de España.

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