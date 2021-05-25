En Málaga, niño escapa de casa para denunciar abuso sexual de su padre

Un niño de nueve años de edad escapó de su casa ubicada en Málaga, España, para denunciar ante la policía el abuso sexual que su padre cometía contra su hermanastra de 15 años.

El niño llegó a la Policía Local de Málaga con signos de abandono, así como con heridas en los brazos y piernas provocadas por una pelea familiar ocurrida por la relación del padre, de 41 años, con su hijastra.

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La Policía de Málaga ya detuvo al padre del niño y a su pareja sentimental, de 36 años de edad, quien conocía sobre el caso de abuso sexual contra su hija de 15 años. Él ya está en prisión, acusado de abusos continuados a la adolescente con el consentimiento de su madre, mientras, ella quedó en libertad con cargos y una orden de alejamiento de sus hijos.

¿Cómo logró escapar el niño de casa en Málaga?

El niño narró que logró escapar de su casa tras una pelea entre su madre y su padre debido a la relación que él mantenía con su hijastra de 15 años, hechos que ocurrieron en abril. La joven defendió a su padrastro y golpeó al menor para que no denunciara los hechos ante la policía.

El menor pudo salir de su casa en Málaga y acudió a las autoridades para informar que también vivía con otros dos hermanos, de siete y tres años respectivamente, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los policías llevaron al niño a un centro de salud en Málaga, donde especialistas comprobaron la veracidad de su versión de los hechos. Además comenzaron una investigación con la que constataron que el hombre cometió abuso sexual contra la joven de 15 años, el cual comenzó desde un año antes con el consentimiento de la madre.

La Junta de Andalucía informó que de acuerdo con la investigación, el resto de los hijos de la pareja presentaban un abandono grave, aislamiento social y no estaban cubiertas sus necesidades nutricionales e higiénicas mínimas.

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