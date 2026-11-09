La detención de Mauricio “N”, conocido como “El Wicho” o “El Chigüil”, puso bajo investigación a un presunto operador de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa.

El hombre fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y es señalado por su probable participación en la desaparición de diez trabajadores mineros, reportada el pasado 23 de enero.

La captura ocurrió el domingo, como resultado de labores de inteligencia militar en las que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, para continuar con las investigaciones.

¿Quién es Mauricio “N” y qué relación tendría con Los Chapitos?

De acuerdo con la información de las autoridades federales, Mauricio “N” presuntamente trabajaba bajo las órdenes de Óscar “N”, identificado con los alias de “El Casco” o “El 81”, a quien ubican como jefe de plaza en Concordia.

Las investigaciones señalan que este último estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con la distribución de narcóticos para la facción de Los Chapitos, dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa; en ese contexto, las autoridades identifican a “El Wicho” como uno de sus presuntos operadores en la región.

Su posible vínculo con la desaparición de diez mineros forma parte de las líneas de investigación; sin embargo, hasta el momento se desconoce si fue declarado culpable y cuál habría sido su participación específica en esos hechos.

Armas, cartuchos y un vehículo quedaron bajo resguardo

Durante la intervención, los elementos federales aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 87 cartuchos útiles y un vehículo. Los obje

tos quedaron relacionados con el procedimiento iniciado tras la captura.

La Fiscalía General de la República deberá integrar los elementos de la investigación y determinar la situación jurídica del detenido, conforme avance el proceso.