Notas
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A un año de la desaparición de Carlos Emilio en un restaurante-bar de Mazatlán, Sinaloa
Carlos Emilio salió de un restaurante-bar acompañado por varios hombres y abordó una camioneta; desde entonces, su familia no ha vuelto a verlo.
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Muere abuelita de 85 años tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa
La adulta mayor estaba en el patio de su domicilio cuando comenzaron los disparos contra una vivienda ubicada frente a su casa.
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Atacan a policías municipales de Sinaloa en inmediaciones del Aeropuerto de Mazatlán
La agresión de los civiles, quienes formarían parte de un grupo criminal, provocó el despliegue del Grupo Interinstitucional.
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"Los números hablan por sí mismos": Enrique Inzunza minimiza 23 mil firmas que piden su desafuero
¡Se escuda en los votos! Enrique Inzunza presume 650 mil sufragios para desestimar las 23 mil firmas que exigen su desafuero.
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El "Mayito Flaco" está en CDMX, asegura la DEA; emite ficha de búsqueda
La DEA emitió una ficha de búsqueda contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, e identificó su última ubicación en la Ciudad de México. Conoce los detalles.
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Van por "Mayito Flaco": EU sanciona 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa
Estados Unidos anunció sanciones contra 25 empresas y 21 personas, incluyendo a Ismael “Mayito Flaco” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Conoce más aquí.