Traían armas y drogas: Así cayeron los 4 sospechosos por ataque armado en la Portales Norte

Cuatro hombres fueron detenidos tras ser involucrados en un ataque armado ocurrido el pasado 1 de septiembre 2026 en calles de la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; el incidente dejó una persona muerta.

Los detenidos cargaban alrededor de 60 dosis de aparente droga, así como un arma de fuego.

Así ocurrió el ataque en la Portales Norte y la posterior captura de los agresores

El ataque armado ocurrió el pasado 1 de septiembre 2026, cuando una persona se bajó de un vehículo de color rojo y sin mediar palabra dispararon directamente en contra de un ciudadano; la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos.

Horas después, durante un recorrido de seguridad, elementos de la policía capitalina notaron a cuatro personas que lucían con características similares a las de los probables agresores del ataque del pasado martes.

Los cuatro detenidos se encontraban manipulando algunas bolsitas de plástico de manera sospechosa. Al notar la presencia de la policía, se dieron a la fuga; sin embargo, fueron alcanzados rápidamente.

En la revisión preventiva, se les aseguraron un arma corta de fuego, 13 cartuchos útiles, además de 24 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana y otras 25 dosis de un polvo similar a la cocaína.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado de una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el 01 de septiembre tras la cual una persona perdió la vida en calles de la colonia #Portales Norte, de la alcaldía @BJAlcaldia, personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvo a cuatro… pic.twitter.com/Oc2TuCCCxf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2026

Uno de los detenidos suma 8 ingresos a prisión

Hasta el momentos la identidad de los responsables no se ha revelado; sin embargo, los cuatro hombres detenidos tienen 27, 32, 39 y 48 años de edad.

El detenido de 48 años de edad, cuenta con al menos ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2008 y 2026 por Delitos contra la salud, Portación de arma de fuego y Robo en distintas modalidades.

Mientras que la persona de 32 años de edad, cuenta con un ingreso al mismo Sistema por Delitos contra la salud en 2026 y una presentación al Juez Cívico por Ingresar a zonas restringidas.