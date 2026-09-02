¡No es tu conexión a internet! Reportan caída de X, antes Twitter, HOY 2 de septiembre; estas son las fallas

Colapso en las redes sociales. En las primeras horas de este 2 de septiembre 2026 se registró la caída de X, antes Twitter; se desconoce si las fallas en las plataformas son a nivel nacional o mundial.

Hasta el momento no se ha dado una explicación clara sobre las fallas que presenta X, una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo.

Con información en proceso...