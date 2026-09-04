La Tierra rebasará los 1.5 °C en los próximos años; ¿se puede revertir el calentamiento global?

El límite de 1.5 °C de calentamiento global está cada vez más cerca de quedar atrás. Un nuevo informe del PNUMA advierte que el mundo probablemente cruzará ese nivel en los próximos años, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en niveles récord.

La situación no significa que todo esté perdido, pero sí que el escenario cambió: ahora el reto es rebasar el límite lo menos posible, detener el aumento de temperatura y tratar de regresar por debajo de 1.5 °C.

¿Qué pasa si el calentamiento global supera los 1.5 °C?

El informe advierte que no existe un escenario considerado seguro por encima de ese nivel. Con más calentamiento aumentan los riesgos de olas de calor, incendios, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar y pérdida de ecosistemas.

También podrían aumentar las presiones sobre el agua, los alimentos, las ciudades y la infraestructura. Algunos de los daños, además, podrían ser permanentes incluso si posteriormente disminuye la temperatura global.

¿Cuándo llegará el planeta a 1.5 °C?

El PNUMA estima que el calentamiento provocado por actividades humanas se encuentra cerca de 1.4 °C respecto a la época preindustrial y que, siguiendo las tendencias actuales, podría alcanzar 1.5 °C hacia el final de esta década.

Además, el organismo señala que existe una probabilidad de tres de cada cuatro de que el promedio de temperatura del periodo 2026-2030 supere los 1.5 °C.

¿Todavía se puede regresar por debajo de 1.5 °C?

Sí, pero no está garantizado. El PNUMA plantea una ruta de “exceso, pico y descenso”: primero limitar el aumento, después alcanzar un máximo y finalmente reducir la temperatura.

Para lograrlo se necesitan recortes profundos y rápidos de emisiones, especialmente de CO₂ y metano, además de adaptación para proteger a las poblaciones más vulnerables.

El problema es que cada año de retraso aumenta el tamaño del exceso y reduce las opciones disponibles.

Incluso si el planeta consigue volver por debajo de 1.5 °C, el informe advierte que algunos daños podrían permanecer: aumento del nivel del mar, extinción de especies y cambios permanentes en ecosistemas y comunidades.

Por eso, la conclusión del PNUMA es directa: cada fracción de grado que se evite importa.

