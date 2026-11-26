¡No te quedes atrapado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 26 de noviembre 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves
Implementa modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas de este jueves; se recomienda tomar precauciones.
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¿A qué carros aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula aplica a partir de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas de este miércoles; te compartimos los autos a los que aplica.
- Engomado VERDE
- Placas terminadas en 1 y 2
- Holograma 1 ó 2
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