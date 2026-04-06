Otro accidente en el Puente de la Concordia: tráiler pierde el control y vuelca en Iztapalapa

¡Cerrada la circulación! Un tráiler que transportaba aproximadamente 20 toneladas de tela volcó este lunes en el bajo puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Justo en la zona donde, en septiembre de 2025, se registró la volcadura y explosión de una pipa de gas, que dejó más de 30 personas muertas y casi un centenar de heridos.

#IMPORTANTE 🔴 Un tráiler con 20 toneladas de tela volcó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, #CDMX



El peso de la carga habría provocado el accidente en una curva. El conductor resultó ileso y ya es atendido. Autoridades trabajan para retirar la unidad 🚛👨‍🚒



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El accidente ocurrió sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a Los Reyes. De acuerdo con los primeros reportes, el peso de la carga y una curva pronunciada habrían contribuido a que la unidad perdiera estabilidad.

