Accidentes viales

Notas
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VIDEO: ¡Caos en Tlatelolco! Auto cae en socavón en Eje 2 Norte
¡El asfalto cedió en Tlatelolco! Un auto cayó al fondo de un socavón en el Eje 2 Norte; bomberos atendieron la emergencia.
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Lluvias provocan caos en carreteras de México HOY 9 de octubre: deslave en Libramiento Poniente Acapulco
Los accidentes y bloqueos complican el avance en las carreteras hoy 9 de octubre, a lo que se suman los problemas que dejan las lluvias en varios estados.
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Ingresan a "El Tanque" del CJNG al Altiplano y continúa bloqueo en Reforma
Ingresan a “El Tanque” del CJNG al Altiplano, inspección sorpresa sacude el Reclusorio Oriente y bloqueo colapsa Reforma.
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Fuerte choque en Eje 6 Sur deja dos heridos en Iztapalapa y carambola múltiple en Periférico Oriente, mientras dormía
¿Qué ocurrió en la CDMX mientras dormía? Fuerte choque deja dos heridos en Eje 6 Sur y pasarse el alto provoca percance en Periférico Oriente.
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Muere réferi "El Búho" tras recibir un "martinete" por parte de "El Hijo de Fishman" en Hidalgo
“El Búho” murió en un evento de lucha libre en Hidalgo, su rival “El Hijo de Fishman” fue detenido luego de aplicarle el “martinete”.
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Automovilista queda grave al chocar en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Volantazo por cerrón acaba en grave choque en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan.