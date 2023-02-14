Reactivan proceso de elección de consejeros del INE

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó las nuevas reglas para elegir a 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que asumirán a partir de abril de este año y hasta el 2032.

El acuerdo será avalado en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados.

El acuerdo prevé que el registro de aspirantes inicie a partir de la publicación de la convocatoria, que estará vigente hasta el 23 de febrero.

Calendario selección de consejeros del INE

En el proceso el Comité Técnico de Evaluación deberá integrar 4 listas con los nombres de los candidatos mejor calificados. Una de las listas será exclusivamente para elegir al presidente del Consejo General del INE y de las otras tres saldrán los tres nuevos consejeros electorales.

El 26 de marzo el Comité Técnico entregará a la Jucopo de San Lázaro dichas listas quienes propondrán a los aspirantes qué participarán en la selección final.

El 30 de marzo se prevé la votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

En caso de que no se alcance la mayoría calificada de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes, el 31 de marzo se somete a insaculación, es decir a sorteo, por parte del pleno de los diputados.

Y si no hay acuerdo en el sorteo, se estipula que la insaculación la realizara el pleno de los ministros de la SCJN el 3 de abril.

Los 4 nuevos consejeros del INE que resulten electos se desempeñaran en el cargo a partir del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.