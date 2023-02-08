Diputados buscan analizar facultades de Tribunal Electoral con SCJN

La Cámara de Diputados decidió que no habrá dialogo con el Tribunal Electoral (TEPJF) sino con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar las acciones que los magistrados tomaron en contra del proceso de selección de consejeros del INE.

La Junta de Coordinación Política de San Lázaro, asegura que cumplirán la sentencia y la próxima semana la Cámara de Diputados seguirá con el proceso para renovar cuatro lugares en el Consejo General del INE para lo cual lanzaran la convocatoria para el registro de aspirantes a consejeros y se instalara el Comité Técnico encargado de evaluar a los interesados en los cargos.

Próxima semana reanuda proceso de designación de consejeros del INE

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que, por unanimidad, los líderes parlamentarios acordaron instalar una mesa de trabajo de alto nivel para dialogar con la presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.

“Para evitar no ahora para nosotros sino en el futuro, mantener la soberanía de la Cámara de Diputados y esclarecer con precisión las funciones electorales que le corresponden al Tribunal, se instaló una mesa de trabajo para hacer una revisión desde el mandato constitucional y las leyes secundarias y tomar una decisión al respecto. Nuestra chamba es hacer leyes y si estamos encontrando distorsiones que generan este conflicto, lo que hay que hacer es perfeccionar la ley y a eso nos vamos a abocar”, sostuvo el también coordinador de los diputados de Morena.

Explicó que la Junta de Coordinación Política rechazó acudir a una sesión del TEPJF, como lo propusieron magistrados en respuesta a la invitación de reunión que hicieron diputados, porque el encuentro no era para un litigo porque la sentencia ya estaba hecha y es inatacable.

