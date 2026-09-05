¿Cuándo es el cambio de horario? Fecha y lugares donde debes atrasar tu reloj

El cambio de horario todavía se mantiene en algunas zonas de California, por lo que es importante identificar la fecha en que ocurre en los lugares donde será necesario atrasar una hora los relojes.

¿Cuándo termina el horario de verano en California?

Si tienes familiares, amigos o planes de viaje en California, toma en cuenta la fecha en que terminará el horario de verano este año. El domingo 1 de noviembre de 2026, el estado deberá atrasar una hora sus relojes para regresar al horario estándar.

California mantiene actualmente el cambio entre el horario de verano y el horario estándar. De acuerdo con las autoridades, el horario de verano termina a principios de noviembre, por lo que en 2026 la fecha correspondiente será el domingo 1 de noviembre.



Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 AM los relojes se atrasen y vuelva a ser la 1:00 AM.

El cambio significa que, al llegar el momento establecido para el ajuste, los relojes deberán retroceder una hora. Esto puede modificar temporalmente la diferencia de horario que hay entre California y otros lugares, por lo que conviene revisar la hora local si tienes vuelos, llamadas, reuniones o alguna otra actividad programada para esa fecha.

Por ahora, California no eliminará el cambio de horario. Aunque se han presentado propuestas para establecer de manera permanente el horario estándar y dejar de realizar el cambio de reloj, OJO, esto no significa que el cambio de horario haya sido eliminado para 2026.

También existe una propuesta legislativa reciente para establecer el horario estándar de manera permanente. Sin embargo, mientras esa modificación entre en vigor, California continúa sujeto al sistema vigente del cambio de horario.

¿México todavía cambia de horario?

En México, el horario de verano fue eliminado en 2022. Desde entonces, en la mayor parte del país se mantiene un horario estándar durante todo el año. La Secretaría de Energía confirmó que el horario de verano dejó de aplicarse en todo territorio nacional, con una excepción para la frontera norte.

