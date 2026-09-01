Así aplicarán los nuevos cambios en la verificación en CDMX y Edomex

La Verificación en la CDMX y Edomex tendrán cambios en septiembre, ya que durante este mes terminará el plazo para algunos vehículos y comenzará un nuevo periodo para otros, de acuerdo con la terminación de sus placas.

Estos cambios en la verificación harán que durante septiembre coincidan dos grupos de automóviles con obligaciones distintas: los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán hasta el 30 de septiembre para realizar el trámite, mientras que los terminados en 3 y 4 comenzarán su periodo de verificación, con plazo hasta octubre.

¿A qué autos les toca verificar en septiembre?

Los automovilistas del Estado de México y de la CDMX deberán revisar la terminación de sus placas para identificar el periodo que les corresponde. Durante septiembre estarán vigentes dos bloques del calendario:



Placas terminadas en 7 y 8: tienen como periodo julio-agosto y el plazo para verificar vence el 30 de septiembre.

Placas terminadas en 3 y 4: su periodo corresponde a septiembre-octubre y tendrán hasta el 31 de octubre para realizar el trámite.

El calendario continúa de manera escalonada durante los últimos meses del año, por lo que los conductores deben considerar su terminación de placa y evitar dejar el trámite para el último momento.

¿Cuánto cuesta la verificación en el Edomex?

El costo depende del tipo de holograma que obtenga cada vehículo. Para este 2026, las tarifas señaladas son:



Holograma 00: mil 197 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Hologramas 1 y 2: 469 pesos.

Exento: sin costo.

Exento voluntario: 630 pesos.

Holograma D: sin costo.

Por ello, antes de acudir a realizar el trámite, es importante identificar qué holograma corresponde al vehículo para conocer el monto que deberá pagarse.

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¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

No cumplir con la verificación dentro del periodo establecido puede generar una multa superior a 3 mil pesos, además de restricciones para circular.

Por eso, quienes tengan vehículos con placas terminadas en 7 y 8 todavía cuentan con septiembre para ponerse al corriente, mientras que los automovilistas con terminación 3 y 4 ya pueden realizar el trámite correspondiente a su nuevo periodo.