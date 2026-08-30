¡Septiembre llega con cambios! Sólo así podrás tramitar tu licencia de conducir en el Edomex en las unidades móviles

Septiembre traerá nuevas ubicaciones para las unidades móviles de licencia de conducir en el Edomex; si buscas realizar el trámite, tendrás que revisar la lista actualizada para saber en qué puntos estarán disponibles durante el mes.

Las sedes que estuvieron disponibles en meses anteriores cambiarán, por lo que conocer el nuevo calendario será clave para evitar acudir a un punto que ya no tendrá atención.

¿Dónde estarán las unidades móviles de licencias en septiembre?

Aquí encontrarás la lista completa de municipios, fechas y ubicaciones donde estarán las unidades móviles para obtener tu licencia durante septiembre; revisarla antes de salir te permitirá identificar el punto más cercano y saber exactamente cuándo y dónde podrás realizar tu trámite en el Edomex.

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Así evitarás acudir a una sede que ya haya cambiado y podrás organizar tu visita de acuerdo con el calendario disponible.

Lunes 31 de agosto



Isidro Fabela: Av. Constitución 1, frente al Palacio Municipal.

Chiconcuac: Calle Carril Xolache 609, en el Ejido de Chiconcuac, Santa María Tulantongo.

Cuautitlán: Calle Enrico Martínez 210, en el Parque de la Cruz.

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza.

Martes 1 de septiembre



Isidro Fabela: Av. Constitución 1, frente al Palacio Municipal.

Tenango del Valle: Constitución Nte. 101, frente al Palacio Municipal.

Huehuetoca: Av. Benito Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Coacalco: Andador Severiano Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza.

Miércoles 2 de septiembre



Isidro Fabela: Av. Constitución 1, frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Calle Agricultura Nte. 4 A, Col. San Cristóbal Centro.

Coacalco: Andador Severiano Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Tenango del Valle: Constitución Nte. 101, frente al Palacio Municipal.

Huehuetoca: Av. Benito Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Tezoyuca: Calle Pascual Luna N. 20, Barrio La Ascensión.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, San Gregorio Cuautzingo.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Jueves 3 de septiembre



Isidro Fabela: Av. Constitución 1, frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: Carretera Teoloyucan-Huehuetoca s/n, Barrio Santa María Caliacac.

Jilotepec: Calle Leona Vicario 101, frente al Palacio Municipal.

Coacalco: Andador Severiano Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Tenango del Valle: Constitución Nte. 101, frente al Palacio Municipal.

Huehuetoca: Av. Benito Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, San Gregorio Cuautzingo.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tezoyuca: Calle Pascual Luna N. 20, Barrio La Ascensión.

Viernes 4 de septiembre



Isidro Fabela: Av. Constitución 1, frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Calle Lázaro Cárdenas 26, terminal del Mexibús Ojo de Agua.

Jilotepec: Calle Leona Vicario 101, frente al Palacio Municipal.

Coacalco: Andador Severiano Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Tenango del Valle: Constitución Nte. 101, frente al Palacio Municipal.

Huehuetoca: Av. Benito Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Tezoyuca: Calle Pascual Luna N. 20, Barrio La Ascensión.

Tejupilco: Carretera a Santa Rosa, Mz. 001, recinto ferial del municipio.

Sábado 5 de septiembre



Huehuetoca: Av. Benito Juárez s/n, frente al Palacio Municipal.

Coacalco: Andador Severiano Reyes s/n, frente al Palacio Municipal.

Tenango del Valle: Constitución Nte. 101, frente al Palacio Municipal.

¿A qué hora puedo acudir?

La recepción de documentos para realizar el trámite está programada de 09:00 a 17:30 horas, mientras que la atención concluye a las 18:00 horas.

¿Cuánto cuesta y qué documentos necesitas para la Licencia Edomex 2026?

Si vas a tramitar la Licencia Edomex 2026, primero revisa cuánto cuesta y qué documentos necesitas para evitar contratiempos; el precio depende del tipo de licencia o permiso que solicites.

La licencia para automovilista y motociclista cuesta 777 pesos, mientras que la de chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos; los permisos provisionales tienen costos de 777 y 3 mil 694 pesos, según el tipo; el duplicado cuesta 525 pesos.

Para tramitarla por primera vez necesitas acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP certificada y actualizada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio de máximo tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.